Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'nın hocası istifa etti! Fenerbahçelileri korku sardı

"Karımla yalnız kalmak için beni döverek evden atıyordu"

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite görevden ayrıldığını açıkladı. Tite, "Bunu 1.5 yıl önce söylemiştim. Kendi sözünü ikiletecek bir adam değilim. Buradaki görevim sona ermiştir" diyerek koltuğunu bıraktı.

"YERİME GEÇEBİLECEK HARİKA İSİMLER VAR"

Tite'nin ayrılık açıklamasında yaptığı bir vurgu, Fenerbahçeli taraftarları endişeye sürükledi. Tite, "Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" dedi. Uzun süredir Brezilya'nın gündeminde olan Jorge Jesus'un ayrılma ihtimali üzerine Fenerbahçeliler sosyal medyada tepki paylaşımları yaptı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un mukavelesi sezon sonunda tamamlanıyor. Portekizli hoca imza attığı basın toplantısında, "Sezon sonunda duruma bakarız. Ben bir sezondan fazla imzalamıyorum" açıklamasını yapmıştı. Başkan Ali Koç da geçtiğimiz günlerde, "Jesus kendisi gitmek isterse gider. Bizim onu göndermek gibi bir niyetimiz yok" diye konuşmuştu.

BREZİLYA İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Jesus, sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Brezilya Milli Takımı ile de görüşmeler gerçekleştirmiş ve anlaşma sağlayamamıştı.

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar: