2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite görevden ayrıldığını açıkladı. Tite, "Bunu 1.5 yıl önce söylemiştim. Kendi sözünü ikiletecek bir adam değilim. Buradaki görevim sona ermiştir" diyerek koltuğunu bıraktı.
Tite'nin ayrılık açıklamasında yaptığı bir vurgu, Fenerbahçeli taraftarları endişeye sürükledi. Tite, "Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" dedi. Uzun süredir Brezilya'nın gündeminde olan Jorge Jesus'un ayrılma ihtimali üzerine Fenerbahçeliler sosyal medyada tepki paylaşımları yaptı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un mukavelesi sezon sonunda tamamlanıyor. Portekizli hoca imza attığı basın toplantısında, "Sezon sonunda duruma bakarız. Ben bir sezondan fazla imzalamıyorum" açıklamasını yapmıştı. Başkan Ali Koç da geçtiğimiz günlerde, "Jesus kendisi gitmek isterse gider. Bizim onu göndermek gibi bir niyetimiz yok" diye konuşmuştu.
Jesus, sarı-lacivertlilere imza atmadan önce Brezilya Milli Takımı ile de görüşmeler gerçekleştirmiş ve anlaşma sağlayamamıştı.
İşte sosyal medyadaki paylaşımlar:
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'nın hocası istifa etti! Fenerbahçelileri korku sardı - Son Dakika