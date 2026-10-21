Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı - Son Dakika
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Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı

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Bu halini unutun! Eren Elmalı\'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Lille ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da milli futbolcu Eren Elmalı, imaj değişikliğine gitti. Deneyimli sol bek oyuncusunun Dünya Kupası döneminde olduğu gibi saçlarını yeniden ördürdüğü görüldü. Futbolseverler, Eren Elmalı'nın yeni tarzına ''İlk başta tanıyamayınca yeni transfer sandık'' gibi esprili yorumlarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da milli futbolcu Eren Elmalı, sahaya çıktığı yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

DÜNYA KUPASI DÖNEMİNE GERİ DÖNDÜ

Zorlu mücadele öncesinde imaj değişikliğine giden tecrübeli sol bek, saç stiliyle maça damga vurdu. Eren Elmalı’nın, Dünya Kupası dönemindeki ikonik tarzını hatırlatacak şekilde saçlarını yeniden ördürdüğü görüldü. 

Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı

''YENİ TRANSFER SANDIK''

Yeşil sahadaki yeni görünümüyle kısa sürede gündem olan Eren Elmalı için "İlk başta tanıyamayınca yeni transfer sandık" şeklinde esprili yorumlar yapıldı. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    BÖYLE OLUNCA DÜNYA YILDIZI MI OLDUN SANKİ....SANEDE AYNI SAÇ MODELİ VAR AMA İCRAAT SIFIR... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı - Son Dakika
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