Bu halini unutun! Eren Elmalı\'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı

Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Lille ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da milli futbolcu Eren Elmalı, imaj değişikliğine gitti. Deneyimli sol bek oyuncusunun Dünya Kupası döneminde olduğu gibi saçlarını yeniden ördürdüğü görüldü. Futbolseverler, Eren Elmalı'nın yeni tarzına ''İlk başta tanıyamayınca yeni transfer sandık'' gibi esprili yorumlarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da milli futbolcu Eren Elmalı, sahaya çıktığı yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
DÜNYA KUPASI DÖNEMİNE GERİ DÖNDÜ
Zorlu mücadele öncesinde imaj değişikliğine giden tecrübeli sol bek, saç stiliyle maça damga vurdu. Eren Elmalı’nın, Dünya Kupası dönemindeki ikonik tarzını hatırlatacak şekilde saçlarını yeniden ördürdüğü görüldü.
''YENİ TRANSFER SANDIK''
Yeşil sahadaki yeni görünümüyle kısa sürede gündem olan Eren Elmalı için "İlk başta tanıyamayınca yeni transfer sandık" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.
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