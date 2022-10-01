Adana Demirspor-Galatasaray maçında Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi VAR'a Hakan Ceylan'ın atanması olay oldu.

HAKAN CEYLAN ATAMASINA TEPKİ YAĞDI

Galatasaray taraftarı, takımlarının bu sezon tek mağlubiyetini yaşadığı Giresunspor maçında da VAR hakemi olarak Hakan Ceylan'ın görev aldığını belirtirken, bu atamaya tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, Karadeniz ekibi ile oynanan maçta Galatasaray'ın muhtemel 2 penaltı pozisyonunda Ceylan'ın hakemi VAR'a çağırmadığını ifade ederken bu atamayı sert dille eleştirdi.

GALATASARAY LİDERLİĞİ İSTİYOR

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Sarı-kırmızılılar bu maçta, aynı puanı paylaştığı lider Adana Demirspor'u devirerek ligde zirveye oturmak istiyor.