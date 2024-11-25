Bucaspor 1928, Van Spor'a 4-2 Yenilerek İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Van Spor'a 4-2 Yenilerek İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı

Bucaspor 1928, Van Spor\'a 4-2 Yenilerek İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 13. hafta mücadelesinde Van Spor FK'ya 4-2 yenilerek bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini yaşadı. 13. haftaya kadar yenilgisiz olan sarı-lacivertli ekip, bir sonraki maçında Menemen FK ile İzmir derbisinde karşılaşacak.

25.11.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 13. hafta mücadelesinde Van Spor FK'ya 4-2 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sezona etkili bir giriş yaparak aldığı sonuçlarla play-off hattının en iddialı takımları arasındaki yerini aldı. Özellikle iç sahada sergilediği performansla taraftarını mutlu eden sarı-lacivertliler, 13. haftaya kadar taraftarının önünde yenilgi yüzü görmedi. Bu haftadan önce Diyarbekirspor, Giresunspor, Karacabey Belediyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu ve Belediye Derincespor'u mağlup eden Bucaspor 1928, sadece Ankara Demir'la berabere kaldı. 13. hafta mücadelesinde hafta sonu Van Spor FK ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi, sahasında konuk ettiği rakibine 4-2 mağlup olarak bu sezonki ilk iç saha yenilgisini almış oldu.

Öte yandan Bucaspor 1928, evinde oynayacağı bir sonraki maçta Menemen FK ile İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Van Spor'a 4-2 Yenilerek İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı - Son Dakika

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