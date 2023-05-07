Bugün alt lig olan 1.Lig'de 7 maç birden oynandı, tam bir futbol şöleni yaşandı!

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 16.00 seansında tam 7 maç oynandı. Süper Lig'e yükselme ve düşme hattındaki maçlar kıran kırana geçti.

RİZESOR'DAN DEV ADIM

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Tuzlaspor'u ağırladı. Maçı 4-2 kazanan Rizespor, ligin bitimine 2 hafta kala büyük bir avantaj yakaladı. Puanını 66'ya yükselten Rizespor, gelecek hafta Göztepe ile oynayacak. Karadeniz ekibi bu maçta lige çıkmayı garantileyebilir. Rizespor kalan 2 haftada 2 puan alabilirse şampiyonluğunu ilan edecek.

SAKARYASPOR'UN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Sakaryaspor, Pendikspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 62'ye yükselten Sakaryaspor ligde 3. sıraya yükseldi. Pendikspor 61 puanla 4'üncü sırada kaldı.

GENÇLER'DEN KRİTİK GALİBİYET

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği deplasmanda Erzurum FK'yı 1-0 mağlup etti. 14. sıradaki Gençlerbirliği puanını 34 yaptı, 16. sıradaki Erzurumspor 33 puanda kaldı.

ALTINORDU ATEŞTE

Ligin 6. sırasında yer alan ve play-off iddiası devam eden Bodrumspor, Altınordu'yu 1-0 yendi. 3 maçtır kazanamayan Altınordu 34 puanla 15. sırada yer aldı.

İşte skorlar ve puan durumu