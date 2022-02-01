Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 1 Şubat Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Salı bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 1 Şubat Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

01.02.2022 MAÇ LİSTESİ

Famalicao - Arouca – Portekiz Liga NOS/ 00:15/ Bilyoner Tv

Macarthur Bulls - Western United– Avustralya A Ligi/ 11:45/ Bilyoner Tv

Japonya - Suudi Arabistan– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 13:10/ Bilyoner Tv-Smart Spor HD-Spor Smart

Lübnan - Irak– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 15:00/Bilyoner Tv-Smart Spor HD-Spor Smart

Vietnam - Çin– 2022 Dünya Kupasi Eleme/15:00/ Smart Spor 2- Bilyoner Tv

Karabağ - Keşla– Azerbaycan Kupası/ 16:30/ CBC Sport

Suriye - Güney Kore– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 17:00/ Bilyoner Tv-Smart Spor HD-Spor Smart

İran - BAE– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 17:30/Bilyoner Tv- Smart Spor 2

Neftçi Bakü - Sabah Bakü– Azerbaycan Kupası/ 18:45/ CBC Sport

Umman - Avustralya– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 19:00/ Bilyoner Tv-Smart Spor HD-Spor Smart

Auxerre - Paris FC– Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bein Sports 2- Bilyoner Tv

Niort - Dunkerque HB– Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv

Pau - Nimes– Fransa Ligue 2/ 21:00/Bilyoner Tv

Valenciennes - Nancy– Fransa Ligue 2/21:00/Bilyoner Tv

Dundee FC - Dundee United– İskoçya Premier Lig/ 22:45/Bilyoner Tv

Hibernian - Hearts– İskoçya Premier Lig/22:45/Bilyoner Tv

Livingston - St.Johnstone– İskoçya Premier Lig/22:45/Bilyoner Tv

Ross Country - Aberdeen– İskoçya Premier Lig/22:45/Bilyoner Tv

St.Mirren - Motherwell– İskoçya Premier Lig/22:45/Bilyoner Tv

Partick - Ayr– İskoçya Championship/22:45/Bilyoner Tv

Raith - Queen of South– İskoçya Championship/22:45/Bilyoner Tv

Lyon - Marsilya– Fransa Ligue 1/ 23:00/ Bein Sports 2- Bilyoner Tv

Bolivya - Şili– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 23:00/ Bilyoner Tv

Santa Clara - Boavista– Portekiz Liga NOS/ 23:45/ Bilyoner Tv