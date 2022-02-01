Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 1 Şubat Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da taraftarlar merakla araştırıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Salı bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Salı bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusuna yanıt arayan sporseverler, 1 Şubat Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
01.02.2022 MAÇ LİSTESİ
Famalicao - Arouca – Portekiz Liga NOS/ 00:15/ Bilyoner Tv
Macarthur Bulls - Western United– Avustralya A Ligi/ 11:45/ Bilyoner Tv
Japonya - Suudi Arabistan– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 13:10/ Bilyoner Tv-Smart Spor HD-Spor Smart
Lübnan - Irak– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 15:00/Bilyoner Tv-Smart Spor HD-Spor Smart
Vietnam - Çin– 2022 Dünya Kupasi Eleme/15:00/ Smart Spor 2- Bilyoner Tv
Karabağ - Keşla– Azerbaycan Kupası/ 16:30/ CBC Sport
Suriye - Güney Kore– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 17:00/ Bilyoner Tv-Smart Spor HD-Spor Smart
İran - BAE– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 17:30/Bilyoner Tv- Smart Spor 2
Neftçi Bakü - Sabah Bakü– Azerbaycan Kupası/ 18:45/ CBC Sport
Umman - Avustralya– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 19:00/ Bilyoner Tv-Smart Spor HD-Spor Smart
Auxerre - Paris FC– Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bein Sports 2- Bilyoner Tv
Niort - Dunkerque HB– Fransa Ligue 2/ 21:00/ Bilyoner Tv
Pau - Nimes– Fransa Ligue 2/ 21:00/Bilyoner Tv
Valenciennes - Nancy– Fransa Ligue 2/21:00/Bilyoner Tv
Dundee FC - Dundee United– İskoçya Premier Lig/ 22:45/Bilyoner Tv
Hibernian - Hearts– İskoçya Premier Lig/22:45/Bilyoner Tv
Livingston - St.Johnstone– İskoçya Premier Lig/22:45/Bilyoner Tv
Ross Country - Aberdeen– İskoçya Premier Lig/22:45/Bilyoner Tv
St.Mirren - Motherwell– İskoçya Premier Lig/22:45/Bilyoner Tv
Partick - Ayr– İskoçya Championship/22:45/Bilyoner Tv
Raith - Queen of South– İskoçya Championship/22:45/Bilyoner Tv
Lyon - Marsilya– Fransa Ligue 1/ 23:00/ Bein Sports 2- Bilyoner Tv
Bolivya - Şili– 2022 Dünya Kupasi Eleme/ 23:00/ Bilyoner Tv
Santa Clara - Boavista– Portekiz Liga NOS/ 23:45/ Bilyoner Tv
Son Dakika › Spor › Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Salı bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Son Dakika Spor