- Buharkent Tırmanma Yarışı seremonik startı verildi

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ve son ayağı olan 'Buharkent Tırmanma Yarışı' için teknik kontroller yapılarak seremonik start verildi.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ve son ayağı, Buharkent ilçesinde Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Buharkent Belediyesi'nin katkılarıyla düzenleniyor. Büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne olması beklenen organizasyona 19 araçla Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda sporcu katılıyor. İdari ve teknik kontrol ardından 21 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan yarışlar için Buharkent Meydanı'nda seremonik start verildi.

Yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "7 kilometrelik bir sahada bu yarışı gerçekleştiriyoruz. Keskin virajların olduğu irtifası yüksek bir parkur. Buharkentliler televizyonlardan beğenerek izledikleri bu araçları ve yarışı yakından görsün bu heyecanı hissetsin istedik. Bu yarışları geleneksel hale getirerek önümüzdeki yıllarda daha iyilerini, daha geniş katılımlarla yapalım istiyoruz. Bu tür organizasyonların ilçemizin tanıtımına katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Çocukluğundan bu yana otomobil sporlarına meraklı olduğunu belirten yarışmacılardan Tamer İşgüder, "Çocukluğumdan beri merakım olan yarışlara katılmak için bir fırsat buldum. Memleketimde yarışacak olmak beni çok gururlandırıyor. İnşallah bu yarışmada başarılı olarak ilçemize kupa kazandırmak istiyorum" diye konuştu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Tırmanma Şampiyonası'nın 6'ncı ve son ayağını gerçekleştireceğiz. Toplam 19 sporcumuz yarışlara katılacak. Buharkent bize çok güzel bir ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda başta Belediye Başkanımız Mehmet Erol olmak üzere tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluğa önem veriyoruz. Bu nedenle de bu şampiyonanın bir çok noktasında kadın ekip arkadaşlarımız bulunuyor. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Buharkent Tırmanma Yarışı Direktörü Gizem Karacaoğlu da, "Kulüp olarak otomobil sporlarında kadının önemini vurgulamak adına önemli pozisyonlardaki görevlerde kadın arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarışmamızın güvenlik sorumlusu, etap sorumlusu, direktör olarak ben ve öncü araçlarımızda kadınlarımız görev alıyorlar. Otomobil sporlarında da var olduğumuzu bu şekilde gösteriyoruz" şeklinde konuşarak ekibin bir parçası olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Buharkent Kaymakamı Levent Küçük, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti Aydın Milletvekilleri başta olmak üzere yarışlara katılım sağlayan protokol üyeleri tarafından yarışmanın seremonik startı verildi. Şampiyona, 21 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan yarışların ardından düzenlenecek olan ödül töreni ile son bulacak.