Burdur\'da kurulan kadın futbol kulübü sahaya indi

Burdur'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan Burdur Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı antrenmanlarına başladı. Kulübün kurulması için büyük çaba sarf eden antrenör Saliha Atay Topçu, "Bir yıl boyunca nereye gitsek kapılar yüzümüze kapanıyordu. Tek topla başladığımız antrenmanlarımıza şimdi resmi olarak devam edeceğiz. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Burdur'da antrenör Saliha Atay Topçu tarafından bir yıl önce adımları atılan ve şu an farklı yaş gruplarından oluşan 24 sporcusuyla kurulan Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Gazi Atatürk Stadı'nda antrenmanlara başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek ve kulüp yöneticilerinde takip ettiği ilk resmi antrenmanlarına başlayan sporcular, ocak ayı içerisinde fikstürü belirlenecek ve Burdur'da düzenlenecek olan Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya futbolcular ile birlikte yaptığı açıklamada, " Bundan 2 ay öne ASFK Başkanımız Mehmet Şimşek ile birlikte U17 Kadın Milli Futbol Takımı'nın maçlarını izlerken neden Burdur ilimizde de bir kadın futbol takımımız olmasın diye bir yol haritası çizdik. Kadının gücünü tribünlerde değil sahalarda da görmek istedik. Bu neticede Altan hocamız başta olmak üzere Saliha ve Ramazan hocamızla, idarecimiz Mehmet hocamızla birlikte bu işe baş koyduk. Şu anda Türkiye genelinde futbol en revaçta olan spor müsabakalarının başında geliyor. ve bu nedenle bizlerde kadın futbolunu sahalarda görmek istedik. Bu neticeyle Burdur'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gençlik Spor Kulübümüz adına kadın futbolunu şu anda 3. Lig'den başlatmayı hedefledik. Bu nedenle bugün 24 tane sporcumuz ile birlikte bu yola baş koyduk. İleri ki zamanlarda inşallah bu sayımızı hem alt yapılarda hem üst yapılarda arttırıp 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'e kadar çıkartmayı planlıyoruz. Ben inanıyorum ki sporcularımız Akdeniz Bölgesinde bizi en iyi şekilde temsil edip başarılı neticelerle kendilerini gösterip ve alt yapıyı da oluşturmak kaydıyla önümüzdeki süreçte ben Burdur takımlarının üst liglerde de yer alacağına inanıyorum" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamada, "Dünyada 1886 yılında başlayan Kadın Futbolu serüveni Türkiye'de 1990'lı yıllarda oynanmaya başlandı. Zaman zaman kulüplerimiz şampiyonalara katıldılar. Kadınlarımızdan ilimizde daha önce bir takımımız ligde yer aldı ama Gençlik ve Spor Kulübü olarak ilk defa bir takımımız faaliyete katılıyor. Gerçekten kadınlarımıza değer verildiğinde, kadınlarımıza imkan verildiğinde neler yapılabildiğini müdürümüz anlattı. İnşallah biz de bu değeri kat kat hep birlikte el birliğinde vererek Burdur'umuzda sporun daha üst liglere çıkması için gerekeni yapacağız. Hedefimiz daha üst ligler, başarı başarı başarı" şeklinde konuştu.

Sporculardan 8. Sınıf öğrencisi Elif Şenal futbola eski futbolcu olan dedesini örnek alarak başladığını belirttiği açıklamasında, "Benim futbola merakım küçüklükten beri vardı. Dedem gençken futbolcuydu o yüzden küçüklüğümden beri top ile büyüdüm. Hedefim iyi bir futbolcu olmak. Futbolcu olamasam bile iyi bir antrenör olmak istiyorum. Futbolun içinde olmak istiyorum daima. Şu anda stoper mevkiinde oynuyorum" diye konuştu.

"Yapamam diye bir şey yok inanırsanız başarırsınız"

Bir diğer sporcu üniversite öğrencisi Reyhan Eren, istedikten sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını dile getirdiği konuşmasında, "Futbolu çok severek oynuyorum. Futbol için hayatta ne çok kafamı dağıtabildiğim spor diyebilirim. Buralara çok zor geldim. Önceleri ailem hiç desteklemiyordu. Daha sonra Milli Takım seçmelerine gittim, ardından kulübe girdim derken ailem en büyük destekçim oldu. Burada antrenmanlarımız çok iyi ve eğlenceli geçiyor. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum, başarılı yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim. Yapamam diye bir şey yok herkes inanırsa başaracaktır" dedi.

"Haydi kızlar sahaya"

Kulübün kurulmasında büyük emek harcayan ve buralara gelmek için 1 yıl boyunca çabaladığını dile getiren takım antrenörü Saliha Atay Topçu, "Bu sahaya ilk geldiğim zaman spor yapmak amacıyla gelmiştim. Burada koşu yaptığım esnada 2-3 öğrenci gördüm topla haşir neşirlerdi. Sorduğumda burada kadın futbol takımının olmadığını söylediler. Ben de bu konuya çok takıldım. Neden Burdur gibi bir yerde kadın futbol takımı yok diye. Böyle bir karar aldım fakat bu kararımın arkasında bana kimse destek çıkmadı. Her çaldığım kapı yüzüme kapandı. Çünkü kimse beni tanımıyordu. Daha sonra ben burada kendi gönül rızam ile antrenmanlar yapmaya başladım. Dışarıdan gören kadın oyuncularımız bu sürece katıldılar ve kişi sayım bir haftada 35 kişi oldu. Buna rağmen yine bir destek alamadık. 1 yıl boyunca ben antrenmanlarımı sürekli yaptım, öğrencileri teşvik ettim. Antrenmanlarımızı tek bir top ile yaptık aylarca. Daha sonra Altan hocamızla tanıştık. Bize destek olacağını söyleyince çok mutlu olmuştum. Bir yıl boyunca harcadığımız çabalara boşa gitmemiş oldu. Biz destek olan Orhan Kemerkaya Müdürümüze ve Mehmet Şimşek başkanımıza da çok teşekkür ederim. Onların çok büyük katkıları oldu yoksa bu sahada yer almamış olacaktık. Bu süreçte ben elimden geleni yapacağım kızlarımız için. Bunu iş olarak değil kızları sahada görmekten mutlu olduğum için yapmak istiyorum. Kızlarımız dışarıda kötü alışkanlıklara değil de spora adapte olsunlar diye elimden geleniye yapacağım. O yüzden Haydi kızlar sahaya!" diye konuştu. - BURDUR