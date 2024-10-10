Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 8. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 8. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden 8. Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, personel motivasyonunu artırmak amacıyla 8. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası'nı düzenliyor. Turnuvaya 70 takım katılacak ve Merinos Stadyumu'nda gerçekleştirilecek maçlar sonucunda şampiyon belirlenecek.

10.10.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek adına '8. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası' düzenliyor. 64 erkek ve 6 kadın takımı olmak üzere toplam 70 takımın mücadele edeceği turnuvada, 980 Büyükşehir Belediyesi personeli şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.

Bursa'da birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla '8. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası' düzenliyor. 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan turnuvada, 6'sı kadın olmak üzere toplam 70 takım ve 980 personel kıyasıya mücadele edecek. Merinos Stadyumu'nda gerçekleşecek olan müsabakalar sonucunda final maçları Kasım ayı içerisinde oynanacak.

Turnuvanın kura çekimi ise Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Takım kaptanlarının katıldığı kurada konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, sporun birleştirici gücünü kullanarak Bursa Büyükşehir Belediye ailesi içinde birçok etkinliğe imza atacaklarını belirtti. Turnuvaya bu sene rekor bir katılım olduğunu belirten Azak, turnuva tarihinde ilk defa kadın takımlarının da yer aldığını dile getirerek, katılan tüm kadınlara teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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