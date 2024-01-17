Bursa Büyükşehir Belediyesi Zeka Oyunları Süper Ligi Ödül Töreniyle Tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl ikincisini düzenlendiği, yaklaşık 4 ay süren Zeka Oyunları Süper Ligi ödül töreniyle tamamlandı. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun elinden aldı.

Fiziki yatırımlarla Bursa'yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha sağlıklı ve donanımlı olmasına yönelik etkinlikleri hız kesmeden sürdürüyor. Eğitim kurumlarına spor salonları ve bilişim atölyeleri kazandıran, ana kucağı projesi ile eğitime verdiği desteği okul öncesi yaşlara kadar indiren Büyükşehir Belediyesi, çocukların zekalarını geliştirebilecekleri önemli bir etkinliği daha tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ilki geçen yıl yapılan Zeka Oyunları Süper Ligi'nin ikincisi, 4 ay süren çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Mantık yürütme, zihinsel egzersiz, strateji ve dikkat geliştirme, karar verme kabiliyeti, iletişim, centilmence yarışma ve rekabet etme yönleri ile çocukların gelişimini ve akademik başarıyı sağlama odaklı hazırlanan Zeka Oyunları Süper Ligi'ne, toplam 120 ilk ve ortaokuldan bin öğrenci ve 150 gönüllü öğretmen katıldı. Zeka Oyunları Süper Ligi'nde İlkokul Kategorisi'nde Yıldırım Mümin Gençoğlu İlkokulu birinci, Yıldırım Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu ikinci ve İnegöl Şakir Lakşe İlkokulu üçüncü oldu. Ortaokul Kategorisi'nde ise Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu birinci, Yıldırım Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.

Etkinliğin ödül töreni Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Ödül töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Oyun çok ciddi bir iş aslında. Çünkü bugün bu oyunları oynayan çocuklar, yarın öbür gün ülkeyi yönetecek. Dolayısıyla bugün onların oynadıkları oyunlar gelişimleri açısından kıymetli ve değerli. Çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal becerilerini desteklemek adına çağımızın şartlarına uygun olsun diye geçen yıl başlattığımız Zeka Oyunları Süper Ligi'nin ikincisi tamamladık. Derece elde eden tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla heyecan dolu bir etkinliği daha tamamladıklarını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da "Bir oyun biter, yenisi başlar. Önemli olan kazanmak ama oyunda kalmak en önemlisidir. Sürekli oyunda olmak, sürekli yarışmak, sürekli yarışabilmek, kendini aşmak en önemlisidir. Bu heyecanı, bu duyguyu eğer bu süreç içerisinde yaşadıysanız aynı şekilde hayatta da bu duyguları yaşayıp başarılı olacaksınız demektir. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı kutluyorum. Desteği ve katkısı için de Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri verildi. Başkan Aktaş, kategorilerinde birinci olan öğrencileri 5 bin, ikincileri 4 bin ve üçüncüleri de 3 bin TL para ile ödüllendireceklerini hatırlattı. - BURSA