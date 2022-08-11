Bursa'nın ilk rakibi Ziraat Bankkart - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'nın ilk rakibi Ziraat Bankkart

11.08.2022 16:36
Bursa'nın ilk rakibi Ziraat Bankkart

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı AXA Sigorta Efeler Ligi'ne deplasmanda oynayacağı Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı AXA Sigorta Efeler Ligi'ne deplasmanda oynayacağı Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi fikstürü belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan ve TVF Youtube kanalından gerçekleşen kura çekimini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.Kura çekimi sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Ziraat Bankkartile karşı karşıya gelecek. 14 takımın yer aldığı ve 26 hafta sürecek ligde ilk hafta maçları 1 Ekim 2022 tarihinde oynanacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk devre 17 Aralık 2022'de oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak. İkinci devresi 8 Ocak 2023'te başlayacak ligde normal sezon ise 2 Nisan 2023'te tamamlanacak.

Bu arada kura çekiminde AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grupları da belli oldu. 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun ilk turunda A Grubu'nda yer alacak Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçları sonunda ilk 2 sırayı alacak ekipler çeyrek finale yükselecek. Tek maç üzerinden oynanacak kupa çeyrek finalinde ise galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak. - BURSA

YORUMLAR
500
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Sude Hacımustafaoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Sude Hacımustafaoğlu'nun sözleşmesi uzatıldı Bursa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı Bursa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'nın ilk rakibi Ziraat Bankkart - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
16:12 Türkiye ile İran arasında kriz çıkar mı? Eski Ankara Büyükelçisi Firuz Devletabadi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:39:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'nın ilk rakibi Ziraat Bankkart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement