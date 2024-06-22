Bursalılar Portekiz maçını dev ekranlarda izledi - Son Dakika
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Bursalılar Portekiz maçını dev ekranlarda izledi

Bursalılar Portekiz maçını dev ekranlarda izledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanına kurulan dev ekranlarda, Bursalılar A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz maçını büyük bir heyecanla takip etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de maçı Yıldırım Sağlık Parkı'nda vatandaşlarla birlikte izledi.

22.06.2024 22:42  Güncelleme: 22:51
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanına kurulan dev ekranlarda, Bursalılar A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz maçını büyük bir heyecanla takip etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de maçı Yıldırım Sağlık Parkı'nda vatandaşlarla birlikte izledi.

Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takım'ın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarını Bursalıların bir arada izleyebilmesi için kentin farklı noktalarına dev ekranlar kurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı, Mihraplı Parkı, Kumla İskele Meydanı ve Yıldırım Sağlık Parkı'nda hazırlanan alanlara akın eden yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile Portekiz maçının heyecanını yaşadı. Dakikalar öncesinden alanları dolduran Bursalılar, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini omuz omuza izledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Yıldırım Sağlık Parkı'nda yurttaşlarla birlikte Portekiz maçını büyük bir heyecanla takip etti. Bursa'nın dört farklı noktasına dev ekran kurduklarını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki maçlarını büyük bir zevkle izlediklerini belirtti. Başkan Bozbey, "Yıldırım ilçesinde mahalle sakinlerimizle beraber maçı izledik. Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk 16 arasına gireceğine inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursalılar Portekiz maçını dev ekranlarda izledi - Son Dakika

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