Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer tahtasının açıldığını camiaya müjdeledi - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer tahtasının açıldığını camiaya müjdeledi

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer tahtasıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu. Çelik, 'Öncelikle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bu özel günde sizlere müjdeli bir haberi de duyurmak istedik. Transfer tahtasıyla ilgili bir süredir yoğun şekil yürüttüğümüz görüşmelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Camia için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla' diyerek transfer tahtasının açıldığını resmen açıklamış oldu.

15.06.2024 23:46
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer tahtasının açıldığını camiaya müjdeledi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer tahtasıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu. Çelik, "Öncelikle Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bu özel günde sizlere müjdeli bir haberi de duyurmak istedik. Transfer tahtasıyla ilgili bir süredir yoğun şekil yürüttüğümüz görüşmelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Camia için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla" diyerek transfer tahtasının açıldığını resmen açıklamış oldu.

"Artık söz Bursaspor taraftarında"

Enes Çelik bu açıklamanın ardından da sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Başkan Çelik şunları söyledi: "Transfer tahtasının çözümü sürecinde, sürecin başından beri tek tek dosyalar ile ilgilenen Sn. Emir Çokçağlayan, Sn. Enbiya Topal ve ekibindeki avukat arkadaşlara şahsım ve kulübüm adına çok teşekkür ederim. Tahtanın çözümü için bu temaslar devam ederken maddi anlamda destek bulma sürecinde bizleri yalnız bırakmayan Bakanlarımız Sn. Faruk Çelik ve Mustafa Varank'a, bu kenetlenmede önemli rol oynayan değerli Valimiz Sn. Mahmut Demirtaş'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Bozbey'e, BTSO Başkanımız Sn. İbrahim Burkay'a, Bursa Ticaret Odası Başkanımız Sn. Özer Matlı'ya ve tüm Bursa iş dünyasına çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar kampanyamıza destek olmuş ve olacak olan tüm iş insanlarımıza bayramdan sonraki süreçte Yönetim Kurulu olarak ziyaretlerde bulunacağız. Artık söz taraftarımızdadır. Kombinelere ve formalara rekor bir düzeyde ilgi göstermelerini bekliyoruz. Bu birlik ve dayanışma ruhunun bayram ve sonrasında da devam etmesini temenni ediyor, hepinize mutlu bayramlar diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer tahtasının açıldığını camiaya müjdeledi - Son Dakika

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