Bursaspor Basketbol FIBA Europe Cup\'a Veda Etti

Spor

Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA, -

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Carsten Straube, Gizella Viola Györgyi, Nemanja Ninkovic

BURSASPOR: Jaylon Brown 21, David Mutaf 18, Alex Gavrilovic 17, David Michineau 14, Donte Grantham 11, Berkay Candan 5, Joshua Sharma 4, Omer Utku Al 2, Pipes 5

PATRIOTI LEVICE: Felix Terins 24, Ty Nichols 23, David Abrham 16, Karl Gamble 15, Stephon Jelks 8, Aatu Kivimaki 7, Boris Bojanovsky 6, Patrik Pazicky 2

1'İNCİ PERİYOT: 28-25

DEVRE: 49-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-76

FIBA Europe Cup B Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Bursaspor Basketbol, sahasında Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 97-101'lik skorla mağlup oldu.

Bursa temsilcisi bu sonuçla grubunu 3'üncü sırada tamamlarken; organizasyona 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile veda etti.