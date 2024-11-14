Bursaspor Basketbol FIBA Europe Cup'a Veda Etti - Son Dakika
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Bursaspor Basketbol FIBA Europe Cup'a Veda Etti

Bursaspor Basketbol FIBA Europe Cup\'a Veda Etti

Bursaspor, Patrioti Levice'ye 97-101 mağlup olarak FIBA Europe Cup'a 3 galibiyetle veda etti.

14.11.2024 09:50
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Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA, -

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Carsten Straube, Gizella Viola Györgyi, Nemanja Ninkovic

BURSASPOR: Jaylon Brown 21, David Mutaf 18, Alex Gavrilovic 17, David Michineau 14, Donte Grantham 11, Berkay Candan 5, Joshua Sharma 4, Omer Utku Al 2, Pipes 5

PATRIOTI LEVICE: Felix Terins 24, Ty Nichols 23, David Abrham 16, Karl Gamble 15, Stephon Jelks 8, Aatu Kivimaki 7, Boris Bojanovsky 6, Patrik Pazicky 2

1'İNCİ PERİYOT: 28-25

DEVRE: 49-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-76

FIBA Europe Cup B Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Bursaspor Basketbol, sahasında Slovakya temsilcisi Patrioti Levice'ye 97-101'lik skorla mağlup oldu.

Bursa temsilcisi bu sonuçla grubunu 3'üncü sırada tamamlarken; organizasyona 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile veda etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Basketbol FIBA Europe Cup'a Veda Etti - Son Dakika

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