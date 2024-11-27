Bursaspor, Dünya Engelliler Günü Öncesi Öğrencileri Ağırladı

Spor

BURSA'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, Yıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve anneleri Bursaspor futbolcularıyla bir araya geldi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte futbolcularla fotoğraf çekilen ve antrenmanlarını izleyen öğrencilere Bursaspor forması da hediye edildi.

'ÇOCUKLARIMIZA VE ANNELERİNE MUTLULUK YAŞATTIK'

Bursa'da, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, belediye bünyesinde bulunan Hacı Saide zorlu Eğitim Uygulama Okulu öğrenci ve aileleriyle birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne giderek, futbolcular ile görüştüler. Kulüp Başkanı Enes Çelik tarafından karşılanan öğrenciler ile aileleri futbolcular ile sohbet edip bol bol fotoğraf ve görüntü çektirdiler. Yapılan idmanı ilgiyle izleyen öğrencilere Bursaspor forması hediye edildi. Yapılan etkinlikte konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerin tanışmak istedikleri futbolcular ile bir araya gelmelerinin, kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yılmaz, Dünya Engelliler Günü öncesinde yaptıkları bu ziyaretin öğrencilerin ailelerini de sevindirdiğini sözlerine ekledi.

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ AĞIRLAMAK BİZİ MUTLU ETTİ'

Bursaspor Kulüp Başkanı Enes Çelik ise öğrencileri ve ailelerini ağırlamaktan duydukları mutlulukları dile getirip, "Bugün, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmazı ve değerli engelli kardeşlerimizi ağırlamak çok güzel bir duygu. Onların gülümsemeleri bizleri sevindirdi. Bu organizasyonu sağlayan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.