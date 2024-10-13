STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Eren Öksüzler, Furkan Çıraklar
BURSASPOR: Anıl Atağ - Abdullah Tazgel (Dk. 80 Furkan Sakı), Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Dk. 72 Sedat Cengiz), Ahmet İlhan Özek (Dk. 71 Hamza Gür), İlhan Depe, Yiğit Ali Bayrak (Dk. 82 Recep İnanç), Musa Çağıran, Mücahit Can Akçay (Dk. 80 Tahir Babaoğlu)
KAHRAMANMARAŞSPOR: Olcay Toplu - Bilal Özer (Dk. 81 Kemal Bayrak), Emre Kars, Ali Karnapoğlu, Burak Özsoy, Yasin Reis (Dk. 73 Bünyamin Yavaşoğlu), Birhan Vatansever, Emre Aydın, Mustafa Arda Mutlu (Dk. 46 Miraç Türkyılmaz), Serdar Yıldırım, Adar Aygür (Dk. 66 Selahattin Enes Kılıç)
GOLLER: Dk. 21 Mücahit Can Akçay, Dk. 75 Bilal Özer (K.K.), Dk. 90 Taha Can Velioğlu (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Taha Can Velioğlu, Sedat Cengiz (Bursaspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 6'ncı haftasında Bursaspor, kendi sahasında ağırladığı Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Kahramanmaraşspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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