Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor Liderliğini Sürdürdü
12.04.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'de liderliğini devam ettirdi.

Hasan BOZBEY-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

STAT: Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Terece, Eren Özçelik, Halil Aslandağ

ANKARA DEMİRSPOR: Ali Taha Demir, Furkan Işıkdemir, Eralp Aydın (Dk. 83 Ahmet Nas), Berk Yiğit Karadağ (Dk. 46 Atakan Dadma), Leon Madi Eckharo Çalışkan (Dk. 79 Hasan Ege Akdoğan), Furkan Emre Ünver, Batuhan Süer, Kadir Subaşı, Deniz Yaşar (Dk. 83 Melik Yılmaz), Mehmet Aslanboğa, Tolunay Artuç

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sefa Narin (Dk. 46 Eyüp Akcan), Soner Aydoğdu (Dk. 83 Musa Çağıran), Halil Akbunar, İlhan Depe (Dk. 74 Hakkı Türker), Emir Kaan Gültekin (Dk. 46 Baran Başyiğit), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 65 Salih Kavrazlı)

GOL: Dk.16 Halil Akbunar (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Berk Yiğit Karadağ, Tolunay Artuç (Ankara Demirspor), İlhan Depe (Bursaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk için mücadele eden Bursaspor, ligin 32'nci hafta maçında Ankara Demirspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı 32 bin taraftarın izlediği maçı Bursaspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Bursaspor'a şampiyonluk için önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı Somaspor maçında alacağı 1 puan yeterli olacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:31:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursaspor Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.