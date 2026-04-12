Bursaspor Liderliğini Sürdürdü

Hasan BOZBEY-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

STAT: Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Terece, Eren Özçelik, Halil Aslandağ

ANKARA DEMİRSPOR: Ali Taha Demir, Furkan Işıkdemir, Eralp Aydın (Dk. 83 Ahmet Nas), Berk Yiğit Karadağ (Dk. 46 Atakan Dadma), Leon Madi Eckharo Çalışkan (Dk. 79 Hasan Ege Akdoğan), Furkan Emre Ünver, Batuhan Süer, Kadir Subaşı, Deniz Yaşar (Dk. 83 Melik Yılmaz), Mehmet Aslanboğa, Tolunay Artuç

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sefa Narin (Dk. 46 Eyüp Akcan), Soner Aydoğdu (Dk. 83 Musa Çağıran), Halil Akbunar, İlhan Depe (Dk. 74 Hakkı Türker), Emir Kaan Gültekin (Dk. 46 Baran Başyiğit), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 65 Salih Kavrazlı)

GOL: Dk.16 Halil Akbunar (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Berk Yiğit Karadağ, Tolunay Artuç (Ankara Demirspor), İlhan Depe (Bursaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk için mücadele eden Bursaspor, ligin 32'nci hafta maçında Ankara Demirspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı 32 bin taraftarın izlediği maçı Bursaspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Bursaspor'a şampiyonluk için önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı Somaspor maçında alacağı 1 puan yeterli olacak.