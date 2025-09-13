Bursaspor ve Batman Petrolspor Ligde Zirvede - Son Dakika
Bursaspor ve Batman Petrolspor Ligde Zirvede

13.09.2025 21:37
Nesine 2. Lig 4. hafta sonunda Bursaspor Kırmızı Grup, Batman Petrolspor ise Beyaz Grup'ta lider.

Nesine 2. Lig'de 4. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta da Batman Petrolspor haftayı lider tamamladı.

Ligde dördüncü haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR44001311212
2.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ431094510
3.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ430113499
4.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ430112579
5.KUZEY BORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR42208268
6.ANKARA DEMİRSPOR42205328
7.MARDİN 1969 SPOR42117347
8.MUŞ SPOR KULÜBÜ42116337
9.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR42028446
10.ALİAĞA FUTBOL42025326
11.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK41215415
12.KCT 1461 TRABZON FK41214315
13.FETHİYESPOR41127614
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR411269-34
15.SOMASPOR401328-61
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 4004112-110
17.ADANASPOR 4004120-190
18.YENİ MALATYASPOR4004220-18-30

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROL SPOR4400112912
2.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR440082612
3.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR32105237
4.MERKÜR JET ERBAASPOR42116517
5.GMG KASTAMONUSPOR42026426
6.SULTAN SU İNEGÖLSPOR42026516
7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK41305416
8.MUĞLASPOR KULÜBÜ31207255
9.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR31209635
10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR412147-35
11.KARACABEY BELEDİYE SPOR41125504
12.İSKENDERUNSPOR 41124404
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 40403304
14.BEYKOZ ANADOLU SPOR411224-24
15.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ402237-42
16.KEPEZ SPOR FUTBOL 402237-42
17.ALTINORDU402216-52
18. MKE ANKARAGÜCÜ301226-41
19.BUCASPOR 19284013312-91

Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Bursaspor, Batman, Futbol, Spor

