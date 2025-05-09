Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı

TFF 3. Lig'de grubunu lider bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, yeni sezonda giyeceği formaları taraftarına sundu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, yeni sezonda giyilecek maç ve taraftar formaları tanıtıldı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, yaptığı yorumlarla formaları beğendiklerini dile getirdi.

İşte Bursaspor'un yeni sezon formaları;