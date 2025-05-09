TFF 3. Lig'de grubunu lider bitirerek TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor, yeni sezonda giyeceği formaları taraftarına sundu.
Kulübün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, yeni sezonda giyilecek maç ve taraftar formaları tanıtıldı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, yaptığı yorumlarla formaları beğendiklerini dile getirdi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor yeni formalarını tanıttı! Taraftarlar o formalara hayran kaldı - Son Dakika
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