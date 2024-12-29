Büyük Atatürk Koşusu 105. Yıl Dönümünde Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Büyük Atatürk Koşusu 105. Yıl Dönümünde Gerçekleşti

Büyük Atatürk Koşusu 105. Yıl Dönümünde Gerçekleşti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayarak Ankara Tren Garı'nda sona erdi. Erkeklerde Bahattin Üney, kadınlarda ise Fatma Arık birinci oldu.

29.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü nedeniyle bu yıl 89. kez organize edilen Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı.

Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü sebebiyle 87. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik Pınarı'ndan başladı ve Ankara Tren Garı'nda sona erdi. Koşuda, erkeklerde 29 dakika 45 saniyelik derecesiyle Bahattin Üney, kadınlarda ise 35 dakika 49 saniyelik derecesiyle Fatma Arık birinci oldu.

Yarışa İstanbul İtfaiyesi'nden katılan ve daha önce ekipmanla katıldığı yarışmalarda birçok şampiyonluk yaşayan koşuculardan Yasin Bilmez, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığı itfaiye memuru olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 17 yıllık memurum. Tüm meslektaşlarım adına koştum. Her şehirde ve her ülkede koşup itfaiye mesleğinin sadece depremde, arama kurtarmada, enkaz altında insan çıkartmadığını sportif başarısını da göstermek için geldim. Ben buraya sadece İstanbul İtfaiyesi için gelmedim. Zabıta memurları için geldim, enkaz altında kalıp, elini taşın altına koyan madenciler için geldim. Herkes için koşmaya geldim. Güzel bir dereceyle bitirdiğim için çok mutluyum. İlki 1936 yılında Atatürk'ün onayıyla düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusu'nu büyük bir başarıyla bitirdiğim için çok şanslı hissediyorum. Şu an Türkiye'de ilk ekipmanla koşan benim. Bir önceki sene İspanya'da Dünya İtfaiye Polis Oyunları'na katılan tek Türk itfaiyeci olarak Avrupa şampiyonu oldum. Bir Türk vatandaşı olarak göğsümde Türk bayrağıyla itfaiyenin gücünü orada göstermekten şeref ve onur duyuyorum" diye konuştu.

"LÖSEV adına yarışta yer aldık"

Yarışmaya LÖSEV'e farkındalık kazandırmak için katıldığını söyleyen Onur Özcan Yeniay ise, "Büyük Atatürk Koşusu'nda Ankara'da LÖSEV adına koştuk. Kanserli çocukların eğitimi ve sağlığa erişimiyle ilgili bir bağış kampanyamız vardı. Bu bağış kampanyamızı, arkadaş çevremize duyurduk. Sosyal medyalarımızı dahil ettik. Bu kampanyada LÖSEV adına yarışta yer aldık. Diğer etkinliklerde de "LÖSEV hayat verir" diyerek yer alıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Büyük Atatürk Koşusu 105. Yıl Dönümünde Gerçekleşti - Son Dakika

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