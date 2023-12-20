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Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde erkekler çeyrek final karşılaşmaları oynandı - Son Dakika
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Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde erkekler çeyrek final karşılaşmaları oynandı

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde erkekler çeyrek final karşılaşmaları oynandı. ENKA Spor Kulübü, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-0, Mete Tenis Spor Kulübü, Antuka Tenis Akademisi'ni 2-1, Alaçatı Tenis Kulübü, Adana Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0, TED Spor Kulübü de Topspin Tenis Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Kadınlar yarı finalinde; ENKA Spor Kulübü ile Topspin Tenis Spor Kulübü, TED Spor Kulübü ile de Yeşilyurt Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kadınlar finali 23 Aralık Cumartesi, erkekler finali ise 24 Aralık Pazar günü yapılacak.

Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri\'nde erkekler çeyrek final karşılaşmaları oynandı
20.12.2023 - 17:57,
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Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde erkekler çeyrek final karşılaşmaları oynandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

ENKA Spor Kulübü, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-0, Mete Tenis Spor Kulübü, Antuka Tenis Akademisi'ni 2-1, Alaçatı Tenis Kulübü, Adana Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0, TED Spor Kulübü de Topspin Tenis Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde yarın kadınlarda yarı final, erkeklerde sıralama karşılaşmaları oynanacak. Kadınlar yarı finalinde; ENKA Spor Kulübü ile Topspin Tenis Spor Kulübü, TED Spor Kulübü ile de Yeşilyurt Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda kadınlar finali 23 Aralık Cumartesi, erkekler finali ise 24 Aralık Pazar günü yapılacak. Final karşılaşmaları TRTSpor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA
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