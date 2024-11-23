Çağdaş Atan: Sorumluluk Benim

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- Çağdaş Atan: "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ediyorum"

Çağdaş Atan'dan tek cümlelik basın toplantısı

GAZİANTEP - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep Futbol Kulübü mağlubiyetinin ardından ardından basın toplantısında tek cümlelik açıklama yaparak, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir 16 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 15'e yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın tek cümlelik açıklama yapması ise dikkat çekti. Atan, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ediyorum, oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.