Çağdaş Bodrumspor, Ahmet Çakı ile anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor 13. hafta mücadelesinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile kendi seyircisinin desteğiyle oynayacak. Çağdaş Bodrum spor yeni Başantrenörü Ahmet Çakı "Hedefimiz önümüzdeki maçı kazanıp, ligde tutunmak" dedi.

Bodrum'u ve Muğla'yı temsil eden Çağdaş Bodrum Spor, ligdeki ilk yılında deneyim kazanarak ligde kalma mücadelesine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Antrenör Ender Arslan ile karşılıklı yapılan görüşme ve mutabakat ile yolları ayrılan Çağdaş Bodrum Spor'un yeni antrenörü, basketbolda uluslararası deneyime de sahip, geçtiğimiz sene Tofaş'ın antrenörlüğünü yapmış olan Ahmet Çakı oldu. Yardımcısı Ömer Kahyaoğlu ile takımın yapılanmasını baştan aşağı gözden geçiren, Başantrenör Ahmet Çakı, takım ile ilk kez parkeye bu hafta sonu çıkacak. Çağdaş Bodrum Spor, rakibi Merkezefendi'ye karşı üstün gelmek için Başantrenör Ahmet Çakı ile yeni takım organizasyonları ve taktikler ile antrenmanlarına son hızıyla devam ediyor.

Özellikle kendi evindeki maçlarda rakiplerine karşı taraftarı ile üstün bir direnç gösteren ve oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği çaba ile hem seyircisinin hem de BSL izleyicilerinin takdirini kazanan Çağdaş Bodrum Spor, 13. hafta mücadelesinde 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da Merkezefendi ile karşılaşacak.

Başantrenör Ahmet Çakı, yeni yapılanma ve farklı taktiklerden oluşan daha da güçlü bir yapı ile sahaya çıkacaklarını belirtirken, Çağdaş Bodrum Spor'un Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşmaya tüm spor severleri davet etti.

Öncelikli hedeflerinin takıma kazanma kültürünü kazandırmak olduğunu dile getiren Çakı, "Türkiye Basketbol Ligi, zor bir lig; oraya gelmek de çok zor. Bu konuda Çağdaş Bodrum Spor güzel bir başarı elde etti. TBL'den ilk yılında hemen BSL'ye yükselmek önemli bir başarı. Burada hem Serhan Koç hem de Ender Koç güzel işlere imza attılar. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Benimle ilgili olarak Çağdaş Bodrumspor'dan böyle bir teklif aldığımda, açıkçası böyle bir şehir, bir ilçe takımında gelip burada basketbola kazandırılacak bir proje olarak gördüm. Bu tarzda daha önce de bir kulüpte çalıştım. Dün buraya gelirken de çok benzettim hem şehir yapısı olarak hem de şirketleşme olarak birbirine çok benzeyen takımlar, kulüp ve organizasyonlar. Amacımız öncelikle kazanan bir takım haline gelip bir şekilde ligin ilk yılına adaptasyonu hızlandırmak, devamında üstüne koyarak burada güzel bir kültür oluşturmak. Amacımız oynayacağımız ilk maça bugün yapacağımız antrenmanla iyi bir şekilde hazır olmak. Dediğim gibi, benim için çok güzel bir heyecan. Sezon ortasında takım almaya alıştım. Açıkçası bu benim sezon ortasında beşinci kez takım alışım olacak. Oyuncu arkadaşlar da istekli ama normal olarak yeni bir koç geldiğinde uyum sağlaması gereken birçok detay oluyor. Biz de onların kafasını çok karıştırmadan var olan düzene kendimizi uyarlayarak bu ilk maçı oynayacağız. Takım hedefim konusunda yorum yapmam açıkçası zor. Bu işler, sezon başındayken konuşurken bile zor. Benim her zaman çalıştığım takımlardaki amacım, önümüzdeki ilk maçı kazanmak. Hele şimdi sezon ortasında takıma dahil olduk. İlk yarıda bitmek üzere. İlk amacımız, basketbol seviyesini arttırmak. Genelde yapılan hata hemen sonuca odaklanmak oluyor. Oysaki, sonucu getiren şeyler sahadaki detaylar, birliktelik, beraberlik. Bizim biraz önce oraları toparlamamız, oralara konsantre olmamız lazım. Tabii ki, her koç ister her maçı kazansın, en yukarıda olsun ama bu oynanacak iyi basketbol ve beraberlikle nereye geleceğimizi açıkçası planlamaya çalışıyorum. Çünkü direk onu kazanalım, bunu kazanalım planı yaptığımızda asıl odaklanmamız gereken şeyleri kaçırıyorsunuz. İlk yıl adaptasyon yılı olarak gördüğümüz bir yıl. Çağdaş Bodrum Spor taraftarının da öyle görmesi gerekiyor. Dereceden çok oynanan basketbolu, o maça gelen insanların sevgisini, saygısını arttırıp ligde kalmak ilk hedefim. Ondan sonrasında da olabilecek en iyi yerde ligi tamamlamak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA