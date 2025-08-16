Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nde Gökyüzünde Renkli Şov - Son Dakika
16.08.2025 09:59  Güncelleme: 10:08
Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 9. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, paraşüt gösterileri ile renkli anlara sahne oldu. Cittaslow unvanının ardından, gökyüzünde Cittaslow logolu bayrak da gururla dalgalandırıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl 9.'su düzenlenen Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, 5. gününde renkli anlara sahne oldu. Yaylacık Yamaç Paraşütü Alanı'ndan havalanan paraşütçüler, gökyüzünü renklendirerek ilçe stadyumuna başarılı iniş yaptı. Çameli'nin "Cittaslow" unvanı sonrası, gökyüzünde Cittaslow logolu bayrak gururla dalgalandırıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl 9.'u düzenlenen Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali, 5. gününde de birbirinden renkli anlara sahne oldu. İlçe stadyumuna iniş yapan paraşütçüler, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatarak görsel şölen sundu. Yaylacık Yamaç Paraşütü Alanı'ndan havalanan sporcular, gökyüzünü rengarenk süsleyerek başarılı bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi. Çameli'nin Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını almasının ardından, gökyüzünde "Cittaslow Çameli" logolu bayrak gururla dalgalandırıldı.

Etkinliğe, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Dağlı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çameli Festivali dopdolu etkinlikleri ve sürprizleriyle devam edeceği belirtildi.

"Çameli, Türkiye'nin en iyi yerlerden biri konumunda"

Çameli'nin Türkiye'de en güzel noktalarından biri olduğunu belirten paraşütçü Jason Flannery, "Çameli'yi genel anlamda çok sevdim. Yemekleri çok hoşuma gitti ve aynı zamanda insanları çok sıcakkanlı. Çameli, Türkiye'nin en iyi yerlerden biri konumunda. Paraşüt olarak 4 bin metreye kadar çıktım. Ardından buradaki sahada iniş yaptık ve çocuklar bizleri karşıladı. Bir daha Çameli'ye gelip uçuş yapmak çok istiyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

