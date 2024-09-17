Can Maxim Mutaf: Daha Büyük Hedefler Var - Son Dakika
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Spor

Can Maxim Mutaf: Daha Büyük Hedefler Var

Can Maxim Mutaf: Daha Büyük Hedefler Var

Bahçeşehir Koleji'nin oyuncusu Mutaf, yeni sezon ve EURO Cup hedeflerini anlattı.

17.09.2024 10:13
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Bahçeşehir Koleji'nin tecrübeli basketbolcusu Can Maxim Mutaf, bu sene daha yeni oluşturulan kadroyla birlikte daha büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin tecrübeli basketbolcusu Can Maxim Mutaf yeni sezon hazırlıkları, Avrupa kupalarındaki hedefleri ve kariyeriyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bu sezon kadronun büyük ölçüde yenilendiğini ve daha büyük hedefleri olduğunu aktaran Mutaf, "Yeni bir takımız. Bir sürü yeni yüz var takımda. Bu sene daha iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Daha büyük hedeflerimiz var. Hazırlık dönemi de iyi geçti bence. İki hafta Sırbistan'daydık. Sonra İzmir'de turnuva oynadık. Sonra EURO Cup'a başlayacağız. Gün gün daha iyiye gidiyoruz ve hazırlanıyoruz. Umarım sezona iyi ve güçlü bir giriş yaparız" şeklinde konuştu.

"Bjelica'nın tecrübeleri ve vizyonu bizim için artı olacak"

Sportif Direktör olarak göreve başlayan Nemanja Bjelica'nın tecrübelerinin ve vizyonunun kendileri için artı olduğunu dile getiren 33 yaşındaki oyuncu, "Hem eski oyuncu olması hem de NBA'de, en üst seviyede oynamış olması önemli. Şimdi de sahanın dışında bir pozisyonu var. Ama yine de tecrübeleri, vizyonu bizim için her zaman artı bir şey olacak. Hem oyuncu tarafından hem de staff tarafından tecrübelerini ve bilgilerini yansıtmaya çalışıyor. Şu ana kadar her şey çok olumlu ve güzel gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Daha büyük hedefler var"

Bu sezon EURO Cup'ta önemli hedefleri olduğunu ve kadronun da buna göre şekillendiğini belirten deneyimli oyuncu, "EURO Cup, geçen sene oynadığımız turnuvaya göre daha ciddi, daha güçlü bir kupa. Biz de bunun farkındayız. Bu sene de ona göre bir takım kuruldu. Daha büyük hedefler, daha ciddi hedefler var. Ciddi bir yatırım da var. Biz de bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Umarım sahada gösterdiğimiz performansla, aldığımız sonuçlarla bunun karşılığını verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Her sene kendime yeni hedefler koyuyorum"

Sezonu yeni hedeflerle beraber en iyi şekilde tamamlamak istediğini söyleyen Can Maxim Mutaf, "Her sene kendime yeni hedefler koyuyorum. Bu sene de benim için yeni bir sene. Bu seneyi en iyi şekilde öncelikle sağlıklı sonrasında da hem takım için hem de kendim için en iyi şekilde tamamlamak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Can Maxim Mutaf: Daha Büyük Hedefler Var - Son Dakika

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