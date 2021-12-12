Üye Girişi
Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi - Son Dakika

Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi

12.12.2021 00:47

Can Yaman, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki başarısının ardından teknik direktör Fatih Terim'den övgüyle bahsetti. İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, "İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum." dedi.

Hayranlarının karşısına "Viola come il mare" adlı polisiye dizi ile çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Can Yaman, Galatasaray'ın Lazio'yla berabere kalarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasının ardından Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'DA POPÜLER OLAN İKİ TÜRK VAR"

Can Yaman, İtalya'da kendisi kadar sevilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için "Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum." ifadelerini kullandı.

Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi

Galatasaray, Fatih Terim, Can Yaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir 16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var

Son Dakika Haberleri
00:08 Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı
00:06 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar
00:04 Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında sağlıkçılardan suç duyurusu
00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor
23:10 Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
22:43 Aşiret lideri Tahir Güven'in öldürülmesine ilişkin davada HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı
22:32 Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı
22:32 "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" iddialarına Bakan Koca'dan yanıt verdi
22:13 Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz
21:51 Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, bayram havası yaratacak
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi         
23:50
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
12:23
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 01:05:25. #1.11#
SON DAKİKA: Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement