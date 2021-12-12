Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi

Hayranlarının karşısına "Viola come il mare" adlı polisiye dizi ile çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Can Yaman, Galatasaray'ın Lazio'yla berabere kalarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasının ardından Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'DA POPÜLER OLAN İKİ TÜRK VAR"

Can Yaman, İtalya'da kendisi kadar sevilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için "Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum." ifadelerini kullandı.