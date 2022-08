Bayramiç'te, Başpehlivan Mustafa Taş

Çanakkale Bayramiç'te bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT güreşçisi Mustafa Taş oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş ilçesi Çanakkale Bayramiç'te bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de geldi. Başkan Böcek, Bayramiç güreş alanını dolduran vatandaşları selamlayarak, er meydanına çıkan pehlivanlara başarılar diledi.

"Pehlivanlarımız canla başla mücadele ediyor"

Muhittin Böcek, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'a teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, "Burada muhteşem bir güzellik var. Pehlivanlarımız er meydanına çıkarak, canla başla mücadele etti. Bunun örneğini Kırkpınar'da da gördük ve altın kemeri Antalya'ya getirdik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ise ikincisini gerçekleştirdikleri yağlı pehlivan güreşlerinden dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını aktararak, "Antalya ile Bayramiç kardeş belediyedir. Çok önemli desteklerini görüyoruz. Bayramiç halkı adına başta güreşlerin yapılmasına katkısından dolayı, her türlü desteği vermesi adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Finalde iki Büyükşehir pehlivanı karşı karşıya geldi

2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Türkiye'nin en önemli başpehlivanları katıldı. Güreşlerde Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri başarılarıyla göz doldurdu. Başpehlivanlık müsabakalarında iki Büyükşehir ASAT güreşçisi Yusuf Can Zeybek ile tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri ikincisi Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Mustafa Taş, rakibi Yusuf Can Zeybek'i çangal oyunu ile yenerek, 2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Mustafa Taş, başpehlivanlık kemerini Başkan Muhittin Böcek'in elinden aldı. Başkan Muhittin Böcek, finalde karşılaşan Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş olmak üzere tüm pehlivanları mücadelelerinden dolayı tebrik etti. - ANTALYA