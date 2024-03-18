Muğla\'da düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası\'na 185 sporcu katıldı

Spor

Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözü olan Çanakkale Zaferi'nin 109. yılında düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası'na 17 ilden 185 sporcu katıldı.

Satranç Federasyonu ve İl temsilciliği ile koordineli 5 farklı kategoride düzenlenen turnuvada ilk 10'a girenlere madalya ve para ödülü verildi. Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası'na Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'de katıldı ve turnuvanın açılış hamlesini yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası 07-08 Yaş Kategorisi (2017-2016 Doğumlu Sporcular), 09-10 Yaş Kategorisi (2015-2014 Doğumlu Sporcular), 11-12 Yaş Kategorisi (2013-2012 Doğumlu Sporcular), 13-18 Yaş Kategorisi (2011-2006 Doğumlu Sporcular), Açık Kategori (2017 - 2006 Yılları Arasında Doğan 1400 ve Üzeri Maksimum Ratinge Sahip Sporcular ile 2005 ve Öncesi Doğan Sporcular) olmak üzere 5 kategoride düzenlendi.

Turnuva sonucunda 7-8 Yaş Kategori Yusuf Emir Gümüş birinci, Işık Altay Çelik ikinci, Selim Pazar üçüncü, 09-10 Yaş kategoride Yahya Mete Çoğuplugil birinci, Metin Ege Çatal ikinci, Erol Efe Çatal üçüncü, 11-12 Yaş kategoride Enes Yalçınkaya birinci, Hasan Fırat Karabulut ikinci, Defne Zorlu üçüncü, 13-18 Yaş kategoride Mehmet Salih Karataş birinci, Ata Türksal ikinci, Süleyman Yıldırım üçüncü, Açık Kategoride Serhan Berat Özdemir birinci, Eren Manas ikinci, Batuhan Demirbağ üçüncü oldu. Turnuvada ilk 10'a giren tüm sporculara madalya ve para ödülü verildi.

Turnuva için Denizli'den gelen Mustafa Turan, iki oğlunun turnuvaya katıldığını, 9 yaş ve 12 yaşta yarıştıklarını, organizasyonun çok başarılı olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Özge Koçak isimli sporcu da turnuvaya Kuşadası'ndan katıldıklarını, oğlunun 7 yaşta yarıştığını söyledi ve gördükleri en güzel turnuva olduğunu söyledi.

Satranç turnuvasında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; "Buradaki amacımız ve vermek istediğimiz mesaj, Çanakkale zaferinin dünya savaş tarihine altın harflerle yazan Mustafa Kemal ve Türk milletinin ne kadar büyük bir zeka ile kabiliyet ve fedakarlıkla bu zaferi kazandığını bir kez daha anmak, ama Türk milletinin bu çocuklarımızı özellikle satranç ile bir araya getirerek, satrançta düşünen analiz eden ve geleceği planlayan bir zihin yapısına kavuşması. Dolayısı ile satranç ile uğraşan çocuklarımız gelecekte Türkiye'de çok önemli yerlere gelerek ülkemizin kalkınmasına büyük katkı yapacak" dedi. - MUĞLA