Caner Erkin yeni takımına imzayı attı

Süper Lig ekibi İkas Eyüpspor'dan ayrılan 36 yaşındaki Caner Erkin'in yeni durağı Trendyol 1. Lig oldu.

SAKARYASPOR'A İMZA ATTI

Sakaryaspor, deneyimli sol bek oyuncusu Caner Erkin'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin CANER!' ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI VE KARİYERİ

Kariyerinde daha önce Galatasaray, İnter, CSKA Moskova, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Caner Erkin, geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisinde 28 maçta 5 asist katkısı sağladı. 63 kez A Milli Takım'da oynayan Caner, 3 Süper Lig, 3 Rusya Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.