Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı

Milano Cortina Kış Olimpiyatları'nda görev yapan Avustralyalı gazeteci Danika Mason, canlı yayındaki halleriyle dünya gündemine oturdu.
Avustralya'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanan muhabirin yayın esnasındaki kendini bilmez halleri ve sözlerini toparlayamaması üzerine yayına alkol alarak çıktığı anlaşıldı.
Soğuk havada yayın yapmaya devam eden kadın muhabir, konuşması sırasında cümleleri karıştırmaya devam ederken, karşısındaki kameramanı da 'Donmuş İguana"ya benzetti. Ardından arkasındaki kar yığınına uzanan muhabir, eliyle 'Kar meleği' hareketini yaptı.
Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, Mason sessizliğini bozdu. Gelen tepkileri anlayışla karşıladığını belirten muhabir, yayından önce alkol aldığını itiraf ederek 'İçmemeliydim' dedi ve izleyicilerden özür diledi.
