Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişme: İstanbul'a geri döndü - Son Dakika
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Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişme: İstanbul'a geri döndü

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Carlos Cuesta\'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişme: İstanbul\'a geri döndü
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Carlos Cuesta\'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişme: İstanbul\'a geri döndü
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Carlos Cuesta, Vasco da Gama'ya kiralandıktan sonra ciddi bir sakatlık geçirmesinin ardından İstanbul'a geri döndü. Brezilya ekibi, bu sakatlığın ardından oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Kolombiyalı stoperin kalça ameliyatı sonrası sahalara dönüşünün 2027'yi bulacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve bonservisinden gelir elde etmeyi planladığı Carlos Cuesta cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. 

İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, yaşadığı ciddi sakatlık sonrası İstanbul'a geri döndü.

6 MİLYON EURO'LUK PLAN SUYA DÜŞTÜ

Brezilya temsilcisi, yaşadığı sakatlığın ardından Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayı transfer döneminde Kolombiyalı savunmacının satışından kasasına koymayı hedeflediği 6 milyon Euro'luk gelir planı da rafa kalktı. 

Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişme: İstanbul'a geri döndü

AMELİYAT OLACAK, GERİ DÖNÜŞÜ 2027'DE

Globo Esporte'de yer alan habere göre; Kalçasından ameliyat edilecek olan Carlos Cuesta sezonu kapattı. Deneyimli stoperin sahalara dönüşünün Şubat ile Nisan 2027 tarihleri arasında olacağı öngörüldü.

Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişme: İstanbul'a geri döndü

SEZON PERFORMANSI

Vasco da Gama formasıyla bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek teknik heyetin beğenisini kazanan Cuesta'nın Galatasaray ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişme: İstanbul'a geri döndü
GalatasarayBrezilyaİstanbulFutbolSporSon Dakika

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