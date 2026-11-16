Carlos Cuesta\'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişme: İstanbul\'a geri döndü

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve bonservisinden gelir elde etmeyi planladığı Carlos Cuesta cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, yaşadığı ciddi sakatlık sonrası İstanbul'a geri döndü.

6 MİLYON EURO'LUK PLAN SUYA DÜŞTÜ

Brezilya temsilcisi, yaşadığı sakatlığın ardından Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayı transfer döneminde Kolombiyalı savunmacının satışından kasasına koymayı hedeflediği 6 milyon Euro'luk gelir planı da rafa kalktı.

AMELİYAT OLACAK, GERİ DÖNÜŞÜ 2027'DE

Globo Esporte'de yer alan habere göre; Kalçasından ameliyat edilecek olan Carlos Cuesta sezonu kapattı. Deneyimli stoperin sahalara dönüşünün Şubat ile Nisan 2027 tarihleri arasında olacağı öngörüldü.

SEZON PERFORMANSI

Vasco da Gama formasıyla bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek teknik heyetin beğenisini kazanan Cuesta'nın Galatasaray ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.