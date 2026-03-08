Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor - Son Dakika
Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor

Çaykur Rizespor 1-0 Antalyaspor
08.03.2026 17:39
Süper Lig'de Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Golü Laçi penaltıdan attı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın, Sagnan, Hojer (Dk. 62 Taha), Taylan Antalyalı, Olawoyin, Laçi (Dk. 83 Papanikalou), Mihaila (Dk. 83 Zeqiri), Mebude (Dk. 76 Augusto), Ali Sowe (Dk. 76 Pierrot)

HESAP.COM ANTALYASPOR: Cuesta, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Boli), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Soner Dikmen, Van de Streek, Ballet, Doğukan Sinik(Dk. 68 Samet Karakoç), Storm (Dk. 57 Saric)

SARI KARTLAR: Papanikalou, Taylan, Laçi (Çaykur Rizespor) - Samuel (Antalyaspor)

GOLLER: Dk. 10 Laçi (P) (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Hesap.com Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Doğukan Sinik'in ceza sahası içerisinde Mebude'ye yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor savunmasında Samet'in çıkarmaya çalıştığı top rakipte kaldı. Van de Streek'in ceza sahası içerisinde tek top oynadığı Doğukan'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top direğe çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

68'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Mithat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin şutunda top dışarı çıktı.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

