Çaykur Rizespor: 1-2 - Son Dakika
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Çaykur Rizespor: 1-2

Çaykur Rizespor: 1-2

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

23.11.2024 16:12  Güncelleme: 16:45
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SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil üstlendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Eyüpspor oldu. Maçın başında rakip sahada daha etkili olan Eyüpspor, 27'nci dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından attığı şık golle öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarıya konuk Rizespor iyi başladı. Mavi-yeşilli ekip, 55'inci dakikada Akintola'nın asistinde Varesanovic ile skoru eşitledi: 1-1. Bu golün ardından iki takım da skoru değiştirecek pozisyonlar yakalarken, öne geçen taraf konuk ekip oldu. 75'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Akintola ortaladı, altıpasın hemen dışında Ali Sowe gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. Rizespor'da Hadziahmetovic, 90+4'üncü dakikada Melih Kabasakal'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Hadziahmetovic'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip, bu sonuçla 16 puana yükselirken, Eyüpspor 22 puanda kaldı.

EYÜPSPOR'DA 3 OYUNCU GALATASARAY MAÇINDA YOK

Eyüpspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Galatasaray mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

EYÜPSPOR İÇ SAHADA İLK DEFA KAYBETTİ

Öte yandan Arda Turan ve öğrencileri, bu sezon iç sahada ilk mağlubiyet yaşadı. Rizespor maçı öncesinde iç sahada 5 maça çıkan Eyüpspor, bu maçların 4'ünü kazanıp, 1'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon deplasmanda Beşiktaş ve Konyaspor'a deplasmanda mağlup olan Eyüpspor, iç sahadaki ilk, toplamda ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor: 1-2 - Son Dakika

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