Çaykur Rizespor: 1-7 - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor: 1-7

01.05.2022 22:28
Çaykur Rizespor: 1-7

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Esat Sancaktar (xx), Ali Tuna (xx)GÖZTEPE: Piric (x) - Murat (x), Atakan (xx), Kahraman (x), Moubandje (xx), Tijanic (x) (Dk. 85 Furkan), Yalçın (x), Halil (x) (Dk. 67 Ege x), Baku (xx) (Dk. 67 Efe Can x), Lourency (x) (Dk.

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Esat Sancaktar (xx), Ali Tuna (xx)GÖZTEPE: Piric (x) - Murat (x), Atakan (xx), Kahraman (x), Moubandje (xx), Tijanic (x) (Dk. 85 Furkan), Yalçın (x), Halil (x) (Dk. 67 Ege x), Baku (xx) (Dk. 67 Efe Can x), Lourency (x) (Dk. 46 Mihojevic x), Jahovic (x) (Dk. 46 Di Santo x)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xxx) - Gökhan Gönül (xxx), Ponck (xx), Emirhan (xxx), Eren (xx), Phiri (xx), Gedson Fernandes (xxxx) (Dk. 71 Mendes xx), Yusuf (xxx) (Dk. 81 Deniz), Sabo (xx) (Dk. 81 Kubilay), Bolasie (xx) (Dk. 63 Boyd x), Cisse (xxx) (Dk. 71 Pohjanpalo xx)GOLLER: Dk. 7 Baku (Göztepe), Dk. 16 Kahraman (K.K), Dk. 19 Cisse, Dk. 34 ve Dk. 53 Gedson Fernandes, Dk. 68 Yusuf, Dk. 78 Pohjanpalo, Dk. 89 Mendes (Çaykur Rizespor)SARI KART: Lourency (Göztepe)SPOR Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında küme düşmesi kesinleşen Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup oldu. Maçın başında Baku ile öne geçen Göztepe, kalesinde daha sonra 7 gol birden gördü. Göztepeli taraftarlar, özellikle kaptan Halil ve Yalçın'a tepki gösterirken yönetimi de protesto etti. Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda aldığı galibiyetle puanını 33'e çıkardı ve kümede kalma umutlarını matematiksel olarak son 3 maça taşıdı.7'nci dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil'in pasına hareketlenen Baku şutunu çekti. Kaleci Gökhan'dan dönen topu yine Baku tamamladı: 1-0.16'ncı dakikada Yusuf'un son çizgiden içeriye çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Kahraman kendi filelerini havalandırdı. Yan hakem topun dışarıdan çevrildiğine hükmederek golü iptal etti. Pozisyonu izleyen VAR merkezi hakem Volkan Bayarslan'ı uyararak golü verdi: 1-1.19'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Yusuf'un pasında savunmadan seken top Cisse'nin önünde kaldı. Senegalli golcü kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.34'üncü dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla ceza yayına sokulan Gedson Fernandes düzgün bir şutları ağları sarstı: 1-3.İlk yarı 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.53'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında Cisse kafayla topu Gedson Fernandes'e indirdi. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli, Piric'i mağlup etti: 1-4.68'inci dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla ceza sahasına sokulan Yusuf, Moubandje'den sıyrılarak şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-5.78'inci dakikada Çaykur Rizespor 6'ncı golü buldu. Savunma arasında kalan Pohjanpalo, topa son anda dokunarak köşeden ağları sarstı: 1-6.89'uncu dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mendes, yerden bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-7.Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 7-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

- İzmir

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etti Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe'yi 7-1 mağlup etti Çaykur Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı Çaykur Rizespor ilk deplasman galibiyetini 7 golle aldı Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Çaykur Rizespor: 7 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Çaykur Rizespor: 7 (Maç sonucu)

Volkan Bayarslan, Ali Tuna, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor: 1-7 - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Sivasspor'un Yiğidosu akıllara durgunluk verdi! Muslera bu golü hayatı boyunca hatırlayacak
22:20 Anket sonuçları ortaya koydu! Erdoğan'ın en çok oyu beklediği muhalefet partisi Saadet oldu!
22:18 Gaziantep'te kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaralayan adam intihar etti
22:04 Ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan kişi Bursa'da yakalandı!
22:01 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Adaylık açıklaması değil, manifesto
21:59 Teknik Direktör Cihat Arslan'dan, Alanya maçı sonrası olay sözler: 2 bin 500 liraya sevindik
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
21:15 ABD'li UFO uzmanından martılar hakkında şaşkınlık yaratan sözler: Onlar bizi gözetleyen birer casus
20:59 Süper Lig'de 57 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi
20:55 4 kişilik 'dev' yürüyüş! Her 1 Mayıs'ı ellerine orak, çekiç ve kazma alarak kutluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 22:40:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor: 1-7 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement