Çaykur Rizespor: 1-7 - Son Dakika

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Volkan Bayarslan
(xx), Esat Sancaktar (xx), Ali Tuna
(xx)GÖZTEPE: Piric (x) - Murat (x), Atakan (xx), Kahraman (x), Moubandje (xx), Tijanic (x) (Dk. 85 Furkan), Yalçın (x), Halil (x) (Dk. 67 Ege
x), Baku (xx) (Dk. 67 Efe Can
x), Lourency (x) (Dk. 46 Mihojevic x), Jahovic (x) (Dk. 46 Di Santo x)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xxx) - Gökhan Gönül
(xxx), Ponck (xx), Emirhan (xxx), Eren (xx), Phiri (xx), Gedson Fernandes
(xxxx) (Dk. 71 Mendes xx), Yusuf (xxx) (Dk. 81 Deniz), Sabo (xx) (Dk. 81 Kubilay), Bolasie (xx) (Dk. 63 Boyd x), Cisse (xxx) (Dk. 71 Pohjanpalo xx)GOLLER: Dk. 7 Baku (Göztepe), Dk. 16 Kahraman (K.K), Dk. 19 Cisse, Dk. 34 ve Dk. 53 Gedson Fernandes, Dk. 68 Yusuf, Dk. 78 Pohjanpalo, Dk. 89 Mendes (Çaykur Rizespor
)SARI KART: Lourency (Göztepe)SPOR Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında küme düşmesi kesinleşen Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup oldu. Maçın başında Baku ile öne geçen Göztepe, kalesinde daha sonra 7 gol birden gördü. Göztepeli taraftarlar, özellikle kaptan Halil ve Yalçın'a tepki gösterirken yönetimi de protesto etti. Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda aldığı galibiyetle puanını 33'e çıkardı ve kümede kalma umutlarını matematiksel olarak son 3 maça taşıdı.7'nci dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil'in pasına hareketlenen Baku şutunu çekti. Kaleci Gökhan'dan dönen topu yine Baku tamamladı: 1-0.16'ncı dakikada Yusuf'un son çizgiden içeriye çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Kahraman kendi filelerini havalandırdı. Yan hakem topun dışarıdan çevrildiğine hükmederek golü iptal etti. Pozisyonu izleyen VAR merkezi hakem Volkan Bayarslan'ı uyararak golü verdi: 1-1.19'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Yusuf'un pasında savunmadan seken top Cisse'nin önünde kaldı. Senegalli golcü kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.34'üncü dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla ceza yayına sokulan Gedson Fernandes düzgün bir şutları ağları sarstı: 1-3.İlk yarı 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.53'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında Cisse kafayla topu Gedson Fernandes'e indirdi. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli, Piric'i mağlup etti: 1-4.68'inci dakikada Gedson Fernandes'in pasıyla ceza sahasına sokulan Yusuf, Moubandje'den sıyrılarak şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-5.78'inci dakikada Çaykur Rizespor 6'ncı golü buldu. Savunma arasında kalan Pohjanpalo, topa son anda dokunarak köşeden ağları sarstı: 1-6.89'uncu dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mendes, yerden bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-7.Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 7-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
- İzmir