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Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Varesanovic ve Olawoyin'in attığı gollerle galibiyete ulaşan Çaykur Rizespor, üç puanı hanesine yazdırdı.

Çaykur Rizespor, Hatayspor\'u 2-0 mağlup etti
06.01.2024 - 15:47,
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STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Hojer, Seyfettin, Emirhan, Muhammet, Shelvey (Dk.90+1 Pinchi), Olawoyin, Zeqiri (Dk.71 Mithat), Varesanovic (Dk.71 Gustavo), Benhur (Dk.90+1 Halil), Gaich (Dk.78 Minchev)

Hatayspor: Erce, Ghoulam (Dk.57 Kamil), Maksimovic, Burak, Kerim, Giorgi (Dk.85 Rayane), Görkem (Dk.72 Dadashov), Ömer (Dk.57 Fernandes), Hodzic, Bashiru, Strandberg

GOLLER: Dk.19 Varesanovic, Dk.82 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Ghoulam, Hodzic (Hatayspor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

6'ncı dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Benhur'un sağ kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği top, kaleye yönelerek arka direğe çarptı. Oyun alanına geri dönen topu Hatayspor savunması kontrol etti.

19'uncu dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Muhammet'in sağ kanattan penaltı noktasına havadan gönderdiği topu kontrol eden Varesonic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

28'inci dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Hojer'in sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa gelişine vuran Gaich'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

52'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in ceza sahası içerisine derinlemesine gönderdiği topu kontrol eden Gaich'in şutunda top ağlara gitti. VAR incelenmesi sonrası ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

77'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sağ kanattan çizgiye kadar sürekleyip yerden ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Benhur'un şutu  top savunmaya çarparak dışarı çıktı.

82'nci dakikada sağ kanatta rakibi ile girdiği ikili mücadele topu kazanan Hojer'in ceza sahasına yerden gönderdiği topu kontrol eden Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika


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