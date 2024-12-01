Çaykur Rizespor, Kayserispor\'u 3-0 Mağlup Etti

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SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.

İLHAN PALUT: TAKIMIMIN OYUNUNDAN MUTLUYUM

Takımının oyundan memnun olduğunu ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maça baktığımız zaman bize düşen sabırla denemeye devam edip, rakibe de tehlikeli kontratak şansı tanımamaktı. İlk yarının genel görüntüsüne baktığımız zaman, sahada beklediğimiz gibi oyuna hakim olan bir Çaykur Rizespor takımı ve kazandığı toplarla hızlı gitmeye çalışan bir Kayserispor vardı. Biz bu set oyununu dört pozisyonla destekledik ve aslında çok da net olmayan bir pozisyonda ekstra bir golle ilk yarıyı önde kapadık. İlk yarı bizim adımıza olumluydu. İkinci yarıda rakip bir sistem değişikliğine gitti. Hem paylaşımda zorluk yaşadık hem de bu sefer kazandığımız toplarla çok uygun alanlar varken basit top kayıpları ve bazı yerlerde fiziksel olarak güçlü kalamamaktan dolayı top kayıpları yaptık. Belki akan oyunda pozisyon bulamadılar ama çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi. İkinci golle beraber tekrar ritmimizi yakaladık. Bu arada rakipte on kişi kalınca kendi tempomuz da maçı bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Takımımın oyunundan mutluyum. Taraftarlarımız güzel bir destek verdi. Onlara da teşekkür ediyorum. Kayserispor takımına da ligin geri kalanında başarılar diliyorum" diye konuştu.

YILMAZ: HAKEMLERLE UĞRAŞMAK BİZİ YORUYOR

Karşılaşmayı değerlendiren Kayserispor Yardımcı Antrenörü Sefer Yılmaz, "Öncelikle Rizespor'un galibiyeti tebrik ediyoruz. Hakemlerin geçen hafta başlayan hataları bu haftada devam etti. Oyuncum ve hocamız oyun atılıyor. Birçok yanlış karar var. Hakem en son 88'inci dakikada net atağımızı da engelledi. Hem alt bölgeden kurtulmak için çırpınırken birde hakemlerle uğraşmak bizi yoruyor. Maçla ilgili çok konuşmak istemiyorum" dedi.