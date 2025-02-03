Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut, taraftarların desteklerinin önemine değinerek, takım potansiyelinin arttığını ifade etti.

03.02.2025 21:08  Güncelleme: 21:15
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ÇAYKUR Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi yeşil-mavili taraftarlar, futbolcular ve teknik ekibi ziyaret etti.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü saat 18.00'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gelen yeşil-mavili taraftarlar, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcularla bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Dün üzüldüğümüz bir maç oynadık. Sonuca üzüldük, oradan daha fazlasıyla dönebilirdik. Ama buraya oradan kazacağımız 3 puandan daha fazlasıyla dönmüş olabiliriz. Potansiyelimizi gördük ve bunu devam ettirebilirsek ligin geri kalanı çok daha güzel olacak. Bir şekilde mağlup bitirildiğimiz bir maçtan sonra buraya gelip bizi desteklemeniz oyuncularım, antrenörlerim ve benim için son derece değerli. Bu desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Takım kaptanlarından Casper Hojer ise, "Herkes dün ne olduğunu gördü. Ama 90 dakikada neler olup bittiğini sizin de görmeniz bizi mutlu ediyor. Devam etmeye çalışacağız. Ama sadece siz bizim arkamızda olursanız bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Taraftarlar da konuşmalarında takıma destek mesajlarını iletti.

Kaynak: DHA

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