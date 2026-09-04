Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Alanyaspor maçı öncesi kalitelerine güvendiğini söyledi - Son Dakika
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Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Alanyaspor maçı öncesi kalitelerine güvendiğini söyledi

Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Alanyaspor maçı öncesi kalitelerine güvendiğini söyledi
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazartesi günü evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Antrenman öncesi konuşan hücum oyuncusu Emrecan Bulut, takımın kalitesinin ligde az takımda olduğunu belirterek, evlerinde de galibiyet alarak taraftarları sevindirmek istediklerini ifade etti.

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan yeşil-mavili ekibin hücum oyuncusu Emrecan Bulut, "Çok iyi bir takım olduk. Ligde bizim kalitemizde çok az takım var. Bunun da sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağız, ben buna inanıyorum" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında 7 Eylül Pazartesi günü evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer, ısınma çalışmasının ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasını sona erdi.

'ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUK'

Antrenman öncesi yeşil-mavililerin hücum oyuncusu Emrecan Bulut, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendi performansını değerlendiren Bulut, "Kendi performansım hakkında takımıma ne kadar katkı sağlayabilirsem, o kadar iyi benim için. Bir o kadar da mutlu oluyorum. Takımın performansı açısından, deplasman galibiyetimiz var iki maç. Ama bunu evimizde de sürdürmek istiyoruz. Bu hafta da güzel bir galibiyetle, inşallah taraftarımızı da sevindirmek, kendimizi de mutlu etmek istiyoruz. Daha çok katkıda bulunmak istiyoruz takımımıza. Umarım öyle olur. Beklentimiz bu yönde. Takımımıza ne kadar katkı verirsek bizim için o kadar iyi. Dediğim gibi, 3 maçın 2'sini kazandık ama ikisini de deplasman maçlarında kazandık. İçeride de maç kazanmak, buraya gelen takımların biraz daha zorlanmasını istiyoruz. Kendi evimizde daha iyi oynamak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Umarım pazartesi itibarıyla başlarız, güzel bir şekilde devam ederiz yolumuza. Çok iyi bir takım olduk. Ligde bizim kalitemizde çok az takım var. Bunun da sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağız, ben buna inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut, Alanyaspor maçı öncesi kalitelerine güvendiğini söyledi - Son Dakika

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