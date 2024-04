Çukurova Basketbol, yeni isim ve logoyla yoluna devam edecek

Spor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, yoluna yeni isim, logo ve renkleriyle devam edecek.

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın lansmanında takımın genel koordinatörü Ender Ünlü ve asbaşkan Ali Adalıoğlu, değişikliğe gidilen isim, logo, renklerle ilgili açıklamada bulundu. Ünlü, logo, renk ve takım ismiyle ilgili küçük değişiklikler yaptıklarını söyledi. İlk kez Çukurova Basketbol olarak başladıkları mücadelede daha sonra ÇBK Mersin'e geçtiklerini belirten Ünlü, "İsmimiz zaten bu coğrafyayı kapsıyor. Bu ismi koyma amacımız da buydu. Mersin'in sahiplenilmesi adına Mersin'in takımı olmamız adına bundan sonra ÇBK Mersin olarak anılmak istiyoruz. Mesela ÇSKA Moskova gibi biz de ÇBK'sı olsun ama sonunda da şehrimizin adı da olsun istedik. Çünkü bu şehri temsil ediyoruz. Logomuzda bir değişiklik yok. Yine Toros Dağları'nda yaşayan vaşak var. Yalnız bu defa karşı cepheden görüntüsünü koyduk. Çünkü vaşağın en büyük özelliklerinden biri kulaklarıdır. Onun daha net görünmesi, bizi yansıtması, hem de bakışlarının ve etkileşimin daha fazla olacağını düşündüğümüz için. Renklerimiz beyaz, turuncu ve koyu lacivertti. Ülkemizde çok talihsiz bir deprem yaşadık. En çok da bu coğrafyayı, Çukurova coğrafyasını ve yakın yerleri etkiledi. Her maça siyah formayla çıkma imkanımız olmadığı için biz onları her çıktığımız maçta anmak adına koyu lacivert olan rengimizi siyaha çevirdik. Böylelikle onların her zaman yanlarında olduğumuzu, onlarla birlikte bu mücadelenin içinde olduğumuzu belirtmek istedik" dedi.

"Mersin'i de dünyada en iyi şekilde temsil eden en büyük marka değeri bence ÇBK Mersin"

Şehrin takımı olduklarını ve sloganlarını da 'şehrin takımı' olarak seçtiklerini belirten Ünlü, hem Final Four'da, hem de play-off'ta önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four'da hem şehre değer kattıklarını hem ülkeyi gururlandırdıklarını anlatan Ünlü, "Bu başarıda Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in önemli katkıları oldu. Siz basın mensupları da halka bütünleşmemizi sağladınız. Mersin olarak bunların hepsini hep birlikte yaptık" diye konuştu.

Mersin'de düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four sürecinde sosyal medyada yer alan etkileşim verilerine ilişkin bilgiler veren Ünlü, şöyle devam etti:

"Maalesef ülkemizde spor, futbol endeksli olduğu için kadın basketbolunda ve bizim oynadığımız Euroleague'de nerelerde oynadığımızın ve kimlere ulaşabildiğimizin çok fazla bilindiğini düşünmediğim için bunları anlatmaya çalışıyorum. Bu her geçen gün artarak devam ediyor. Şehrimizde çok büyük bir liman var ve çok büyük şirketlere sahibiz. Organize sanayimiz her geçen gün büyüyor. ve Mersin, Adana ile Antalya arasında sıkışmışlığından kurtulup çok daha büyük bir sanayi şehri haline geliyor, dünya markası haline geliyor. Mersin'i de dünyada en iyi şekilde temsil eden en büyük marka değeri bence ÇBK Mersin."

"ÇBK Mersin'in artık kupa kazanması gerektiğini düşünüyoruz"

Finallerin takım olduklarını belirten Ünlü, "Final oynuyoruz ama neden kupa alamıyoruz. Çünkü, biz Anadolu'da bu işi diğer büyük takımların yaptığının dörtte bir, beşte bir ya da üçte bir maliyetine yapmaya çalışıyoruz. Bütçe olarak bunları yaparak her yıl hem Avrupa'nın tepesinde hem Türkiye'nin final serisinde bahsettiğim bu takımlar da genelde Fenerbahçe oluyor; finaller oynuyoruz. Bunların arasında tabii aldığımız Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları da var. Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit önderliğinde asbaşkanımız Ali Adalıoğlu ve başkanımız Serdar Çevirgen'in yapmış olduğu toplantılar sonucunda size şöyle bir müjde vermek istiyorum. 2 yıllık planlama yapıldı ve şampiyonluğu alacak bütçelerin oluşturulacağının müjdesini veriyorum. Avrupa'nın ve Mersin'in en büyük marka değeri olan ÇBK Mersin'in artık kupa kazanması gerektiğini düşündüğümüz için 2 yıllık bir programlama yaptık" şeklinde konuştu.

Ali Adalıoğlu: "Elbet bizim de Fenerbahçe'yi yakalayacağımız günler gelecek"

Asbaşkan Ali Adalıoğlu da Çukurova Basketbol'un kuruluşundan bu yana finallerin takımı olduğunu söyledi. Bunun da öncelikle kulüp başkanı Serdar Çevirgen'in bu işi çok sevmesinden ve yaptığı yatırımlardan kaynaklandığını vurgulayan Adalıoğlu, "8. yıla girerken şehrin artık bu takımı sahiplendiğini görüyoruz" dedi. Şehrin sahiplenmesinin yanı sıra bu tür spor organizasyonlarını ve kulüpleri basının sahiplenmesinin daha önemli olduğunu vurgulayan Adalıoğlu, Çünkü basın toplumu bilgilendiren bir kurumdur. Gerçekten ilk yıllarda biraz uzak kalındı basından ama son yıllarda, özellikle son 2 yılda bu sorunun giderildiğini ve ÇBK ile Mersin basınının iç içe olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

'Finallerin takımı diyoruz, neden şampiyon olamıyor?' diye akıllara sorular geleceğini dile getiren Adalıoğlu, şöyle konuştu:

"Evet, o da gelecek. Süper Lig'de ve Kadınlar Avrupa Ligi'nde her sene final oynadığımız 100 yıllık bir Fenerbahçe kulübü var. Hem kurumsal olarak bizden önde olması hem de ekonomik yatırımı yapmasından kaynaklanıyor. Ama elbet bizim de Fenerbahçe'yi yakalayacağımız günler gelecek. Bunun çok yakın olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in büyük destekleri var. Bu desteklerin devam edeceğini düşünüyorum. Katkı sunan, katkı sunmayan iş adamları oldu. Mersin'de kazanan, bu kentte bir yerlere gelenlerin kentin spor, sanat gibi faaliyetlerine yatırım yapmaları gerekiyor. Bu kulüp Mersin'in kulübü. Bu kulübün başarısı Mersin'in başarısı olacak." - MERSİN