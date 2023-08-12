Cengiz çok iddialı! İlk sözlerini G.Saraylılar pek beğenmeyecek - Son Dakika
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Cengiz çok iddialı! İlk sözlerini G.Saraylılar pek beğenmeyecek

Son Güncelleme: 12.08.2023 22:40

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Cengiz Ünder'i İstanbul'a getirdi. Ünder, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için heyecanlı olduğunu belirtti ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geldiğini söyledi.

Transferin bomba takımı Fenerbahçe, transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Cengiz Ünder İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamalarıyla taraftarı heyecanlandırdı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, "Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜVENİM YÜKSEK"

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim." diyen milli oyuncu, "Avrupa'da 7 yıl geçirdim. Menajerime, Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim ve geldim. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim" dedi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu bu transfer için Marsilya'ya 15 milyon euro, Cengiz Ünder'e ise 2.5 milyon euro maaş ödeyecek.

30 GOLE KATKI VERDİ

2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.

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Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz çok iddialı! İlk sözlerini G.Saraylılar pek beğenmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz çok iddialı! İlk sözlerini G.Saraylılar pek beğenmeyecek - Son Dakika
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