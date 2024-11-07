SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da orta oyuncu Ceren Karagöl ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler, Ceren Karagöl. Ceren Karagöl ile yollarımız ayrılmıştır. Ceren'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sezon başında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'tan transfer edilen 27 yaşındaki voleybolcu, ismi Keçiören Belediyesi olarak değişen eski kulübüne döndü.
Son Dakika › Spor › Ceren Karagöl Aras Kargo'dan Ayrıldı - Son Dakika
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