Cerrahpaşa\'da 23 Nisan Coşkusu

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu, çocuk kliniğinde uzun süredir tedavi gören onlarca minik kalp için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle organize ettikleri Cerrahpaşa Pediatri Şenliğine ev sahipliği yaptı. Organizasyona Beşiktaş Kadın Futbol Takımı tam kadro katılım gösterirken, ünlü isimlerde katıldı.

BEŞİKTAŞ JK KADIN FUTBOL TAKIMI TAM KADRO ŞENLİKTE

Organizasyona; Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı tam kadro olarak katıldı. Ellerinde hediyelerle gelen Beşiktaşlı sporcular kutlamada büyük ilgi gördü. Hem çocukları hem de ailelerini sevindiren Beşiktaşlı sporcular, hediyeler dağıttığı miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

TOPAL VE DEMİREL ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Çizgi film karakterlerinin dev boyuttaki maskotları ile çocuklara sürpriz yapan Selda Topal, hasta çocukları sevince boğdu. Kendisinde yeni çocuğu olan Zeynep Demirel ise miniklerle bol bol oyun oynadı. Serviste yattığı için şenliğe inemeyen çocukları da odalarında ziyaret eden ünlüler, "Çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm dünyaya bedel" dedi.

TÜRK BAYRAKLARI WILMA ELLES'DEN

Sabahın erken saatlerinde elinde bayraklarla hastaneye gelen Wilma Elles'i gören hasta yakınları, ünlü oyuncunun etrafında sevgi çemberi oluşturdu. Carolin diye tezahürat yapan aileleri sevgiyle kucaklayan Elles, tüm çocuklar ve aileleri ile tek tek fotoğraf çektirip, Türk Bayrağı dağıttı.

Hastane bahçesine kurulan oyun alanlarında sporcular, ünlüler ve doktorları ile saatlerce vakit geçiren minikler, bayramı coşkuyla kutladı. Etkinlik sonunda katılan ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan isimlere teşekkür belgeleri takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu, "Çocuklar geleceğe dair en büyük varlıklarımız, çocukların hastalığı dünyayı durduracak kadar kötü bir şey. Bizler çocuk hekimleri olarak onlar için varız. Buradaki çocuklarımız 23 Nisan'da düzenlenen şenliklerin bir parçası olamıyorlar. Bu nedenle birkaç saatliğine de olsa onlara bu duyguyu coşkuyla yaşatan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz" dediler.