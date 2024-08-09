Ceyhun Gülselam, Altay'da Kalıyor - Son Dakika
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Ceyhun Gülselam, Altay'da Kalıyor

Ceyhun Gülselam, Altay\'da Kalıyor

Ceyhun Gülselam, maddi zorluklara rağmen İzmir'in köklü kulübü Altay'da kalmaya karar verdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 2. Lig'de forma giyecek.

09.08.2024 12:50
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Ülkemizde uzun yıllar Süper Lig'de forma giyip bir dönem A Milli Takım'a kadar yükselen tecrübeli futbolcu Ceyhun Gülselam, maddi olarak zor günler geçiren ve iki kez küme düşme acısı yaşadığı İzmir'in köklü kulübü Altay'ı terk etmeyerek taraftarların gönlünde taht kurdu.

Kariyer olarak siyah-beyazlı takımın en tecrübeli ismi olan 36 yaşındaki ön libero bu sezon futbol hayatında ilk kez 2'nci Lig'de görev yapacak. Bayern Münih altyapısında yetişip Türkiye'de Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyerek hafızalara kazınan Ceyhun, 6 kez A Milli Takım'da görev yaptı.

Altay'a Süper Lig'de mücadele ettiği 2021'de Alanyaspor'dan transfer olan deneyimli futbolcu o dönemden bu yana pek çok takım arkadaşı kulüpten ayrılmasına rağmen gemiyi terk etmedi. Süper Lig'de 275, Bundesliga'da Hannover 96 formasıyla 31 maça çıkan Ceyhun, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Avrupa Ligi'nde 3 kez forma giydi. Trabzonspor formasıyla 1'er kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldıran usta krampon, Galatasaray'la 2 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: DHA

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