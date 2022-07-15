Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi - Son Dakika
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Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi

15.07.2022 13:57

Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Tayland ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakibini 3-1 gibi bir skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ebrar, müsabakanın üçüncü setinde aldığı sayı sonrası sevinç yaşarken karşı takıma doğru bağırdı. Milli oyuncu bu davranışından dolayı rakip takım taraftarından özür diledi.

Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Milli Takımımız, Taylandı geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin üçüncü setinde Ebrar, aldığı sayı sonrası sevinç yaşarken karşı takıma doğru bağırdı. Bu hareket sonrası Ebrar Karakurt maç sonrası özür diledi.

ÖZÜR MESAJI

Yaptığı davranış sonrası açıklama yapan Ebrar, "Sevgili Tayland taraftarları; Sporda hırslı olmak doğaldır. Bu değerli oyuncularına karşı bir şey değildi. Ülkenizi ve oyuncularınızı seviyorum. Hepimiz bu sporun bir parçasıyız'' ifadelerini kullandı.

YARIN YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda yarın İtalya ile yarı final müsabakasına çıkacak. TRT 1'den yayımlanacak maç saat 18.30'da başlayacak.

Ebrar Karakurt yaptığı hareketten dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
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Ebrar Karakurt, voleybol, Tayland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi - Son Dakika
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