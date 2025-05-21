Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Tamamlandı

Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Tamamlandı
21.05.2025 16:39
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Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu, İstanbul'daki futbol turnuvasında şampiyon oldu.

MARMARA Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Kampüsler Yarışıyor' etkinliği kapsamında İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası düzenlendi.Turnuvaya Marmara Açık, Marmara 1 Nolu, Marmara 2 Nolu, Marmara 3 Nolu, Marmara 5 Nolu, Marmara 6 Nolu, Marmara 7 Nolu, Marmara 8 Nolu, Marmara Kapalı, Marmara Kadın Kapalı, Bakırköy Kadın Kapalı, Metris Metris R Tipi, 1 Nolu, Metris 2 Nolu Ceza İnfaz kurumlarıyla Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü futbol takımları katıldı. Takımlar 4 grupta mücadele etti.

"İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası" kapsamında 11 Nisan'da takım sorumlularıyla turnuva statüsü ve kura çekim programı gerçekleştirildi. Turnuvanın açılış maçı ise, 17 Nisan Perşembe günü Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Futbol Sahasında Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı ile Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu futbol takımları arasında oynandı. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakaları sonrası yarı final kura programı gerçekleştirildi.

DOSTLUK MAÇI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, kurumlardan sorumlu Cumhuriyet Savcıları ile kurum müdürleri 14 Mayıs Çarşamba günü "Kampüsler Yarışıyor" futbol turnuvasında dostluk maçına çıktı. 11 Nisan'da başlayan ve 30'dan fazla çekişmeli müsabakaya sahne olan İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası finali, kupa, madalya töreni 16 Mayıs Cuma günü yapıldı. Final müsabakasında Marmara 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı ile Marmara 2 nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol takımı sahadaydı. Final maçını FİFA kokartlı eski hakemlerden ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Binali Kartal yönetti. Turnuvanın şampiyonu Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu futbol takımı oldu. Final müsabakasına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Hakan Uyar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Dr. Necip Sarı, Cumhuriyet Savcıları Bahadır Kopdağ, Serkan Dinç, Ahmet Ramazan, Hasan Kaya, Kurum Müdürleri, personel ve açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler izledi.

ŞAMPİYON MARMARA 2 NOLU CEZA İNFAZ KURUMU KAZANDI

"İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası" final, kupa ve madalya törenine Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulubü Genel Sekreteri Uğur Fora, Eski Milli TakımlarTeknik Direktörü Fethi Demircan, Eski FİFA kokartlı hakem ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Binali Kartal, Eski Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Naci Arkan, Eski Milli takım futbolcuları Cüneyt Tanman, Öner Kılıç, Mehmet Gönülaçar programın onur konukları oldu. Programın onur konuklarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş teşekkür plaketi verdi. Programda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Dr. Necip Sarı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'e günün anısına hediye takdim etti. Şampiyon olan Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu futbol takımına kupasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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