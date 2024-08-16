Cezayirli boksör bu kez birilerini dövdüğü anlarla değil makyaj videosuyla gündem oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan boksör Imane Khelif'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla cinsiyet tartışmalarının odağına yerleşen interseks boksör Khelif kadınlar 66 kilogram kategorisinde altın madalya kazanmıştı.
Olimpiyatların dikkat çeken ismi şampiyon Boksör Imane Khelif'in makyaj videosu yayınlandı. O anlar kısa sürede viral oldu.
Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkati çekmişti.
Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.
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