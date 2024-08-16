Cezayirli boksör bu kez birilerini dövdüğü anlarla değil makyaj videosuyla gündem oldu

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan boksör Imane Khelif'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla cinsiyet tartışmalarının odağına yerleşen interseks boksör Khelif kadınlar 66 kilogram kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

MAKYAJ VİDEOSU VİRAL OLDU

Olimpiyatların dikkat çeken ismi şampiyon Boksör Imane Khelif'in makyaj videosu yayınlandı. O anlar kısa sürede viral oldu.

CİNSİYET TARTIŞMALARI VARDI

Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkati çekmişti.

2023'TE DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.