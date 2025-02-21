Cham: Futbolun Önceliği Kazanmak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cham: Futbolun Önceliği Kazanmak

Muhammed Cham, gol ve asistin önemine vurgu yaparak takımın galibiyetinin öncelikli olduğunu belirtti.

21.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon spor'un Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham, futbolun kazanmaya odaklı olduğunu belirterek gol atmak ve asist yapmanın önemine dikkati çekti.

Cham, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, her zaman gol atmak ve asist yapmak istemesine rağmen takımın galip gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Futbolun kazanmaya odaklı bir spor olduğuna işaret eden Cham, "Onun için gol atmak, asist yapmak önemli. Beni bu işleri yapmam için kulüp buraya getirdi. Bu nedenle sahada kaldığım her an bunları yapabilmeliyim. Öncelik ne olursa olsun takımın kazanması ve iyi oynayabilmek." ifadelerini kullandı.

Cham, hırslı bir karakteri olduğunu, takıma mutlaka katkı sağlamak istediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ben asla korkuyla oynamam. Futbolun içindeki hiçbir aksiyondan etkilenmem, korkmam. Futboldan keyif alan biriyim. Sahada olduğum ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim. Ousmana Dembele'yle birbirimize biraz benzediğimizi çokça duyuyorum ama bence biraz farklılık var. O biraz daha top süren bir oyuncu, bense daha çok kombine bir oyuncuyum."

"Benim için öncelik sahada olmak"

Modern futbolda her oyuncunun farklı yönlerde oynaması gerektiğine işaret eden Cham, "Takıma yardımcı olabilmek için ileri geri çalışmalı. Her şeye rağmen bu pozisyonda görev yapmak kesinlikle keyif verici. Ben bundan mutluluk duyuyorum, özellikle de etrafınızda üst seviye oyuncular varken. Benim için öncelik sahada olmak. Zaten yalnızca bir pozisyonda iyi olan oyuncu fazla ileriye gidemez. Farklı mevkilerde de görev gelirse en iyisini keyifle yapmaya çalışırım." değerlendirmesinde bulundu.

Orta saha oyuncusu, futboldan uzak kalmak istemediğini vurgulayarak, "Bunu düşündüğümde bile bacaklarım titrer. Ben futbol bağımlısıyım ve hayatım ona bağlıdır. Hatırlayabildiğimden beri her anım futbolla alakalı. Evdeyken, tatildeyken hep futbol düşünürüm. Hatta tatile giderken yanımda top götürürüm. Moralim bozuk olduğunda topa dokunmak bile beni mutlu ediyor. Beni özgürleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed Cham, en büyük motivasyonunun ailesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Çünkü gençken benim için çok şey yaptılar. Bu nedenle öncelikle onlar için futbol oynuyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyorum ve onlara yardımcı olabilmek benim en büyük motivasyonumdur. Bunun yanında her zaman mutlu olmak gerekir. Bence bir futbolcu olarak iyi bir çevredeyseniz, mutlu olduğunuzda en iyi futbolunuzu oynarsınız, keyif alırsınız. Takım arkadaşlarınızla dost olduğunuzda birçok özel şey yaşarsınız."

Trabzonspor formasıyla attığı ilk golü unutamadığına işaret eden Cham, milli takım formasıyla da goller atmak istediğini belirterek, "Şimdi milli takım adına hala ilk golümü atmayı bekliyorum. Bunun da güzel bir his olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cham, maçlara çıkmadan önce topla vakit geçirip dua ettiğini, sahada olduğu ve kendini gösterebildiği için her zaman şükrettiğini vurguladı.

"Siz iyiyseniz futbol sevilir"

Futbolun daha da heyecanlı ve seyredilir hale gelmesi için taraftarın stada gelmesi gerektiğini belirten Cham, şunları kaydetti:

"Stadyum doluyken modunuz yüksek oluyor, kendinizi daha çok göstermek istiyorsunuz. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var ve onların stadyuma gelmesi için her zaman iyi mücadele etmeniz gerekir. Yani siz iyiyseniz futbol sevilir, çok mücadele ederseniz heyecanlı hale gelir ve tribünler dolar."

Asla affetmeyeceği şeyin ırkçılık olduğuna dikkati çeken Cham, kendisi için dünyanın en iyi 11'ini ise şu şekilde sıraladı:

Neuer, Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk, Dani Alves, Busquets, Ronaldinho, Iniesta, de Bruyne, Messi, Ronaldo Nazario???????

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cham: Futbolun Önceliği Kazanmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cham: Futbolun Önceliği Kazanmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.