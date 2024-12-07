Chamberlain: Büyük maçlar önemli

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Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade Chamberlain, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük maçlar, derbiler çok önemli. Ben de sorumluluk alan, almayı seven bir oyuncuyum. Zaten büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar" dedi. Chamberlain ayrıca süre alamasa da her zaman hazır olduğunu dile getirerek, "Benim işim profesyonel şekilde idmanlarımı yapıp, sıkı çalışmak" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiliz futbolcu Alex Oxlade Chamberlain, "Büyük maçlar, derbiler çok önemli. Ben de sorumluluk alan, almayı seven bir oyuncuyum. Zaten büyük maçlarda büyük oyuncular ortaya çıkar. Sene başındaki büyük maçlarda birçok oyuncu sahneye çıktı. Bu takımda çok büyük, iyi oyuncular var. Örneğin Galatasaray maçı. Büyük oyuncular sahneye çıkmıştı. Ancak sonrası oyuncuların kalitesinden bir şey götürmez. Biz şu an fark oluşturan bir takımız. Herkes ciddi anlamda iyi performans gösterdi. Ben de sorumluluk alıp, elimden geleni yaptım. Örneğim, Rafa tehlikeli bir oyuncu. Ciro, Gedson, Rashica da çok iyiydi. Özellikle Tayyip ve Emirhan için bir şeyler söylemek istiyorum. İkisi de çok fazla süre bulmadılar. Ancak çok iyi iş çıkarttılar. Tayyip özelinde çok fazla süre bulmadı, sakatlığı vardı. Gerçekten çok iyi performans gösterdi. Bize böyle büyük karakterler lazım. Bugün gösterdiği performans çok iyiydi. Onun adına çok mutluyum. Takımda karakter gösteren, fark oluşturan birçok oyuncu var. Böyle devam etmemiz lazım" diye konuştu.

"Önemli olan galibiyet almamız"

Galibiyeti getiren gol hakkında da konuşan Chamberlain, "Pozisyon esnasında ben Immobile'nin dokunmadığını hissettim aslında ama Immobile gole sevindi, dokunduğunu söyledi. Tabii ki o attıysa da onun adına çok mutlu olurum. Ben attıysam da çok mutlu olurum. İşin asıl noktası kazanmış olmamız. Golü kim attıysa attı önemli olan burada çok önemli bir galibiyet almış olmamız" şeklinde konuştu.

"Benim için profesyonel şekilde idmanlarımı yapıp, sıkı çalışmak"

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde fazla vakit bulamasa da çalışmayı hiç bırakmadığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Ben profesyonel bir oyuncuyum. Hazırdım çünkü sürekli çalışıyorum. Sezon başında zor zamanlar oldu, oynamadım. İşim profesyonel şekilde idmanlarımı yapıp, sıkı çalışmak. Şans geldiği zaman hazır olduğumu göstermek. Bu anlamda da Serdar hocamıza çok teşekkür ederim. Çünkü bana şans verdi. Bana verdiği bu şansın karşılığını takıma vereceğim katkıyla ona vermek istiyorum. Ben aynı oyuncuyum. Geçen sene de aynı Alex'tim. Durumlardan bağımsız, profesyonel şekilde ben takımla beraber iyi çalışırım. Sahada her zaman hazır bir oyuncu olurum. Bu anlamda da bu şekilde devam etmek istiyorum. Bu şekilde profesyonel şekilde devam edeceğim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL