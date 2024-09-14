Channel Regatta 17. Yarışları Başladı - Son Dakika
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Channel Regatta 17. Yarışları Başladı

Channel Regatta 17. Yarışları Başladı

Marmaris'te düzenlenen Channel Regatta'nın ilk günü tamamlandı, 15 tekne ve 150 yelkenci katıldı.

14.09.2024 09:52
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Rodos ve Marmaris yat kulüplerinin 2005 yılından bu yana düzenlediği Channel Regatta yat yarışlarının ilk günü tamamlandı. 15 tekne ve 150 yelkencinin yarışı tamamladığı ilk gün etabında Muğla'nın Marmaris ilçesinden, Köyceğiz İlçesine bağlı Ekincik koyuna kadar yarış sürdü.

Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren geleneksel "Channel Regatta" yat yarışlarının 17'ncisi, dün saat 12.00'da Marmaris'ten hakem teknesinden verilen start düdüğü ile başladı. 17 yıldır düzenlenen yarışlar, bir yıl Rodos'ta bir yıl Marmaris'te yapılırken, 20 millik Marmaris, Ekincik etabı ile bugün başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa organize ettiği yarışlara Türkiye, Yunanistan yanı sıra, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Türkmenistan, Kazakistan'dan ORC1,ORC2, ve ORC3 sınıflarına ayrılan 15 tekne ve 150 yelkenci katılım sağladı.

İlk gün start verilen Marmaris Ekincik etabının ORC 1 birincisi Farraway teknesi ile Kaptan Zafer Öznur, ORC 2 birincisi Planetta X teknesi ile kaptan Sergey Savin, ORC3 birincisiApollon teknesi ile Kostas İmsidiris oldu.

Yelken yarışçılarından Görkem Tüfekçioğlu 'Havamız da çok güzeldi yarıştık, çok keyifli geçti. 20 mil bir Off shore yarışımız vardı ama ufak tefek şakalar yaptı herkes kendi tarafını seçti. Sonuçlardan memnunuz Rodos'tan arkadaşlarımız geldi beraber yaptığımız organizasyon önümüzde üç yaşımız daha var, bir tane Ofshore iki tane In shore çok keyifli rotalar bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Marmaris Uluslararası yat Kulübü başkanı Zafer Öznur "Bu yıl 17. kez düzenlenen Channel Regatta'yı Marmaris'te yapmaktan mutluyuz, önümüzdeki yıl Rodos'ta yapılacak. 17'incisini düzenlemekten gayet mutluyuz Marmaris'te olmasından burada olmasından gayet mutluyuz tabii. Rodos'a gittiğimizde de aynı mutluluğu yaşıyoruz. İlk yarışımızı yaptık hava da gayet keyifliydi zaman zaman rüzgar yükseldiği zaman zaman hızını düşürdü zaten yarışta da bunu istiyoruz heyecan veriyor bize. İlk gün rüzgarımız vardı start verildi, 3 saat civarında sürdü yarışlarımız" dedi.

Rodos Açık Deniz yat Kulübü Başkanı Stavras " 2005 yılından bu yana bu yarışları düzenliyoruz. Ekincik koyuna geldik gerçekten organizasyonda çok güzel. Bu yıl burada düzenlendi gelecek yıl Rodos'ta düzenlenecek bu yarışlarda kardeşliğimizi de gösteriyoruz. Yarışlar çok iyi gidiyor Marmaris'ten Ekincik koyuna geldik sonrasında Dalyan'a gideceğiz organizasyon dahilinde. Yarışlar için hava güzel " diyerek gelecek yıl Rodos'ta ki yarışlara da herkesi beklediklerini ifade etti.

Rodos Açık Deniz yat Kulübü genel sekreteri Nikolos Komakis " Yarış harika ve Marmaris yat kulübü gerçekten en iyisi, denizcilik ve bunu yarışa dökmek en güzel sosyal aktivite. Hava çok ideal yarış için, insanlar çok misafirperver. Tabii ki bu yarışa her yıl katılmamız çok önemli birbirimize verdiğimiz değer ve dostluğu gösteriyoruz ' dedi.

Üç gün sürecek yarışın ilk gün startı Marmaris'ten verildi ve Ekincik'te sona erecek. İkinci gün Ekincik Koy içinde yarışlar düzenlenecek ve Pazar günü Ekincik'ten start alıp Marmaris'te final yapılacak.

Yarışmada dereceye girenler MIYC klüp bahçesinde düzenlenen tören ile ödüllerini alacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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