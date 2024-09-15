Channel Regatta Dostluk Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Channel Regatta Dostluk Yarışları Tamamlandı

Channel Regatta Dostluk Yarışları Tamamlandı

Marmaris'te düzenlenen Channel Regatta, dostluk ve rekabetle Ekincik etabıyla sona erdi.

15.09.2024 13:24
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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık deniz yat kulübü tarafından bu yıl 17. si düzenlenen ve her iki yakadan 15 tekne ile 150 yarışçının katılım sağladığı Channel Regatta 'dostluk yarışları ' bugün Ekincik, Marmaris etabı ile tamamlanacak. Yarışın ikinci günü hakem heyeti ve yarış komitesinin belirlediği rotalar ile Ekincik koyu içinde gerçekleşti.

3 gün süren ve ilk gün 20 deniz mili gidilerek Muğla'nın Marmaris ilçesinden, Köyceğiz ilçesine bağlı Ekincik koyuna gelinen yarışlarda ikinci gün Ekincik Koy içinden Yılancık adasına kadar gerçekleşti. İkinci gün yarışlarının tamamlanmasının ardından Ekincik taşıyıcılar kooperatifine bağlı tekneler yarışmacıları ve yarış komitesini alarak, İztuzu'ndan Dalyan kanalına getirdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Komodoru ve yarışçılardan Erol Algül yarışların ikinci günü ile ilgili 'Bugünkü yarışlar içerisinde ben de bulundum. Kendi teknemde yarıştım. Çok güzel bir parkurda yarıştık. 10 knotla başlayıp yaklaşık 24- 25 knota kadar esen bir rüzgar hakimdi. Rotamız Ekincik koy içerisinde başlayıp Yılancık bandında dönerek devam etti ve burada farklı bir yarış uyguladık. Aslında Yılancık adasının orada bir etap olmuş oldu yarış. Tekneler hiç durmadan devam etti ama yani iki yarış yapmış olduk. Bu sayede hem teknelerin orsadaki hem de pupadaki değerlendirmelerini görebildik. Bu yarışta da güzel çekişmeli bir gruplar var ve tabii Yunanlı dostlarımız da bizler de bundan çok memnunuz. Pazar günü Ekincik'ten başlayıp Marmaris'te bitirilecek bir rotamız var. Rüzgarın birazcık daha artması bekleniyor. Yine Batılı bir rüzgar eseceği tahmin ediliyor. Umarım keyifli bir yarışla tamamlarız bir haftayı" dedi.

Komodor Algül, Dalyan programı ile ilgili "Burada hem ekiplerimizi hem de Yunanlı misafirlerimizi, diğer misafir misafirlerimizi de misafir etmek hem Dalyan'ın ortamını tanıtmak amacı ile geldik. Yani her seferinde zaten amaçlana bizim koylarımızdaki farklı mekanları tanıtmakla bu yarışları sürdürüyoruz. Umarım misafirlerimiz de bu mekandan memnun kalmışlardır" şeklinde konuştu.

'Bu yarışta farklı bir retying sistemi kullandık'

Channel Regatta Yarış Komitesinde Parkur sorumlusu olarak görev alan Alper Şakaklı, ' Ben yarış kurulunda parkur sorumlusu olarak görev yapıyorum yat yarışları için İstanbul'dan geldik. Yarış kurulu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hakemlerle, bu yarışta Marmaris ağırlıklı hakemlerle oluşturuldu. Biz bu sene düzenlediğimiz hem Swallow yarışları hem de Regatta yarışlarında Orc reyting sistemini kullandık. Orc reyting sistemi, Marmaris Yat Kulübü'nün bu sene için ilk defa uyguladığı bir reyting sistemi ve farklı bir puanlamaya gittik. Biz sonuçlardan çok memnunuz. Sporcuların daha performanslı ve daha adil sistemlerle yarıştığını düşünüyoruz. Bugüne kadar 3 yarış yaptık. Channel regatta ile ilgili Pazar bir yarışımız var. Onu da bitirdikten sonra start saatimiz 12'de. Pazar en son finishleri aldıktan sonra da etabını tamamlamış oluyoruz. Bizim için çok güzel geçtiğini düşünüyorum ben. Çok adil ve güzel yarışlar oldu' şeklinde bilgi verdi.

Yarışlar için Ankara'dan Marmaris'e gelen yelken yarışçısı Cem Işıl ' 15 seneden fazladır yelken yapıyorum. Tahmin ediyorum 12 senedir de işin yarış tarafında başlayıp oradan da devam ediyorum. Kendi adıma şimdiye kadar çok güzel bir yarış, biraz kısa bir yarış, Vakit ayırması daha kolay oluyor bu mevsimde. Hava da güzel, onu da seviyoruz. Bir de Rodos'taki yelkenci dostlarla birlikte olmak. Biz oraya gidip orada yarışıyoruz. Onlar buraya geliyorlar. Bu iki kulübün, iki yelken camiasının işbirliği açısından da ayrıca da güzel bir yarış. Çok sevdiğimiz bir yarış oldu " diyerek her yıl yarışlara gelmenin farklı bir keyif olduğunu belirtti.

ORC1, ORC2 ce ORC 3 sınıfı yelkenli yatlarla yapılan yarışlar bugün rüzgarın durumuna göre yarış komitesi ve hakem heyetinin start vermesi ile Ekincik koyundan başlayarak Marmaris'te sona erecek. Yarış kurulunun puan hesaplamasının ardından bu akşam dereceye girenlere kulüp bahçesinde ödülleri verilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Denizcilik, Marmaris, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Channel Regatta Dostluk Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

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